Tramp priznao da je tražio da se preispita odluka o suspenziji Baloguna

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je od Svjetske fudbalske federacije zatražio da preispita odluku o suspenziji američkog reprezentativca Folarina Baloguna na Svjetskom prvenstvu, ocijenivši da bi njegovo odsustvo predstavljalo "veliku mrlju" na turniru.

Balogun, koji je najbolji strijelac selekcije SAD na aktuelnom Mundijalu, trebalo je da propusti utakmicu osmine finala protiv Belgije u Sijetlu zbog automatske suspenzije od jedne utakmice.

Svijet FIFA pomilovala Baloguna nakon crvenog kartona: U priču se uključila i Bijela kuća

Međutim, FIFA je odlučila da suspenduje primjenu kazne na period od 12 mjeseci, čime je 25-godišnjem napadaču omogućeno da bude u konkurenciji za meč protiv Belgije.

Govoreći u Bijeloj kući, Tramp je rekao da je od FIFA zatražio samo da preispita slučaj, jer smatra da sporna situacija nije predstavljala prekršaj, prenosi Bi-Bi-Si.

Fudbal EUFA žestoko udarila na FIFA: Prešli ste crvenu liniju

- Nisam mislio da je to bio faul. Vidio sam dvojicu vrhunskih sportista koji su se sudarili i sapleli jedan o drugog rekao je Tramp, potvrdivši da je razgovarao sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom.