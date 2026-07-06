Haland postao "kralj mimova": Evo zašto ga ismijavaju na mrežama

Norveški fudbaler Erling Haland privukao je pažnju fanova ne samo talentom za ovaj sport, već i svojom spontanošću. Upravo zbog toga su društvene mreže preplavili mimovi na njegov račun.

On se izvan stadiona profilirao u potpuno drugačijem svjetlu. Za razliku od mnogih drugih poznatih ličnosti čiji timovi pažljivo planiraju objave, Haland na Snepčetu dijeli neobične fotografije, od selfija iz neobičnih uglova do snimaka u svilenim pidžamama.

Upravo ta spontanost d‌jeluje osvježavajuće jer pokazuje zvijezdu koja nema problem da izgleda šašavo i ne pokušava po svaku cijenu ostaviti savršen utisak. Njegov stil hodanja i trčanja postao je zaseban izvor šala na internetu.

Mnogi korisnici TikToka počeli su imitirati Haalandov način hoda, a videi imaju milionske preglede.

#haaland #humor #meme #soccer ♬ som original - Antalotti @antalotti Erling Haaland is a Norwegian footballer, born on July 21, 2000, in Leeds, England. He plays as a center forward and is currently one of the biggest stars in world football. Haaland is known for his speed, strength, and goal-scoring instinct. His career includes spells at Molde (Norway), Red Bull Salzburg (Austria), and Borussia Dortmund (Germany), before arriving at City, where he boasts impressive goal-scoring averages. #futebol

"Sličnost je nevjerovatna", "Više ličiš na Halanda nego što Haland liči na samog sebe", "Nemoj ismijavati junaka ovog Svjetskog prvenstva", glase komentari na jednom od njih.

Važan dio Halandove popularnosti je i to što se nogometaš ne udaljava od šala, nego ih prihvata kao dio vlastitog imidža.

Podsjećamo, reprezentacija Norveške kreirala je iznenađenje u osmini finala Svjetskog prvenstva. U Njujorku su Norvežani eliminisali peterostruke prvake svijeta, selekciju Brazila, rezultatom 2:1, a heroj nacije ponovo je bio Haland koji je postigao oba gola i osigurao svojoj zemlji plasman u četvrtfinale, prenosi Kliks