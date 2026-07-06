Sve spremno za okršaj fudbalera Borca i Levskog

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Gradski stadion spreman je za okršaj fudbalera banjalučkog Borca i Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Krov na “istoku” imaće svoju fudbalsku premijeru, a spremna je i južna tribina da ugosti navijače Levskog. Stadion Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova, a danas će se novinarima obratiti treneri i igrači iz oba tabora.

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