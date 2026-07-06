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Sve spremno za okršaj fudbalera Borca i Levskog

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 18:13

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Борац-Левски
Foto: Ustupljena fotografija

Gradski stadion spreman je za okršaj fudbalera banjalučkog Borca i Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Krov na “istoku” imaće svoju fudbalsku premijeru, a spremna je i južna tribina da ugosti navijače Levskog.

Стадион
Stadion

Utakmica je na programu u utorak, sa početkom u 20.30 časova, a danas će se novinarima obratiti treneri i igrači iz oba tabora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

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Borac Levski

Levski Sofija

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