Prije Mundijala tražio novi klub u drugoj ligi preko Instagrama, sada ima 27 miliona pratilaca!

Jedna od najnevjerovatnijih priča ovog Svjetskog prvenstva u fudbalu je golman Zelenortskih ostrva, Vozinja. Čovjek koji je uspio da "izludi" reprezentacije Španije, Urugvaja, Saudijske Arabije, a na kraju i Argentine. Čak je i Leo Mesi morao da strepi sve do samog kraja za prolaz.

Do pre samo nekoliko nedelja Vozinja je branio za portugalski klub Čaves, a na Mundijal je stigao kao slobodan igrač i bilo je uopšte neizvesno gdje će nastaviti svoju karijeru. Štaviše, putem Instagrama je tražio svoj novi klub.

Obratio se za pomoć bivšem fudbaleru Milana, Rodniju Štraseru u želji da mu on pomogne oko novog angažmana.

- Čekao sam te, ali nisi ništa rekao. Znam da imaš dosta kontakata, volio bih da igram još jednu ili dvije godine. Zar nemaš nekoga ko bi mogao da mi pomogne? Može i Turska, druga liga, Italija takođe - pisao je Vozinja u pomenutoj poruci.

Štraser ga je savjetovao da sačeka i da odigra Mundijal, jer bi tu moglo da mu promijeni život.

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- Rekao sam mu da ode na Mundijal i da svoj maksimum. Suviše je on dobar golman da bi na taj način tražio klub. Vjerovao sam da bi Svjetsko prvenstvo moglo da mu promijeni karijeru – i bio u pravu. Za mene je on najbolji golman na Mundijalu, a sada je i najpraćeniji na svijetu. Lekcija je prosta – nikada nemojte da odustajete, vjerujte i borite se. Nebitne su godine, odakle dolazite ili vaša situacija. Život može da vam se promijeni preko noći.

Stvari se nekada zaista mijenjaju nevjerovatnom brzinom, pa Vozinja sada ima preko 27 miliona pratilaca na Instagramu, više čak i od našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića.

Sada ga žele klubovi poput Inter Majamija, Atletiko Goajensea, Avaija, Al Dirija... Svakako, moći će Vozinja da bita gdje želi da igra.

(telegraf)