Ćerka Zdravka Čolića privukla pažnju atraktivnim izdanjem: Pozirala u halterima

Lara Čolić, mlađa kćerka Zdravka i Aleksandre Čolić, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila fotografije u elegantnom, ali odvažnom modnom izdanju.

Za fotografisanje je odabrala crni čipkani kombinezon s halterima, koji je kombinovala s otvorenim sandalama na visoku petu u istoj boji. Izgled je upotpunila diskretnom šminkom u prirodnim tonovima.

Lara, rođena 2006. godine, uglavnom izbjegava medijsku pažnju i rijetko se pojavljuje u javnosti. Ipak, s ocem se povremeno može vid‌jeti na pojedinim javnim događajima.

Njeno ime ranije se našlo u fokusu srbijanskih medija zbog veze s Andrijom Đ, sinom vlasnika poznatog lanca teretana. Prema pisanju tamošnjih medija, njihova veza okončana je sredinom prošle godine.

Lara ima stariju sestru Unu, a Zdravko Čolić je u nekoliko navrata govorio o odgoju svojih kćerki. U intervjuu za IN Magazin priznao je da ponekad smatra kako je trebalo biti strožiji roditelj, prenosi Avaz