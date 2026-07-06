Ćerka Zdravka Čolića privukla pažnju atraktivnim izdanjem: Pozirala u halterima

Autor:ATV redakcija
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Lara Čolić, mlađa kćerka Zdravka i Aleksandre Čolić, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila fotografije u elegantnom, ali odvažnom modnom izdanju.
Za fotografisanje je odabrala crni čipkani kombinezon s halterima, koji je kombinovala s otvorenim sandalama na visoku petu u istoj boji. Izgled je upotpunila diskretnom šminkom u prirodnim tonovima.
Lara, rođena 2006. godine, uglavnom izbjegava medijsku pažnju i rijetko se pojavljuje u javnosti. Ipak, s ocem se povremeno može vidjeti na pojedinim javnim događajima.
Njeno ime ranije se našlo u fokusu srbijanskih medija zbog veze s Andrijom Đ, sinom vlasnika poznatog lanca teretana. Prema pisanju tamošnjih medija, njihova veza okončana je sredinom prošle godine.
Lara ima stariju sestru Unu, a Zdravko Čolić je u nekoliko navrata govorio o odgoju svojih kćerki. U intervjuu za IN Magazin priznao je da ponekad smatra kako je trebalo biti strožiji roditelj, prenosi Avaz
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