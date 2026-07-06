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Ceca Ražnatović se razgolitila: Obožavaocima popadale vilice

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ATV redakcija
06.07.2026 12:31

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Цеца Ражнатовић
Foto: Youtube/ screenshot

Muzička zvijezda Ceca Ražnatović otputovala je prije 4 dana u Španiji, kod kćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Poslije napornog perioda punog poslovnih obaveza, Ceca je konačno našla vremena za odmor, a sada je sa svojim pratiocima na Instagramu podijelila predivne prizore i pokazala kako uživa.

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Snimila je kadrove iz luksuznog D&G bara u Marbelji. Dok se brčkala u bazenu, oko nje vidimo predivan ambijent i palme koje se njišu na vjetru.

Baldahini i ležaljke urađene su u dezenu poznatog italijanskog brenda, što odaje skupoću ovog mjesta.

Ne odvaja se od Anastasije

Podsjetimo, nakon što je stigla u Sevilju, Ceca se oglasila iz jednog restorana gdje je sa Anastasijom otišla na ručak.

Uz objavu je kratko napisala: "Napokon", čime je jasno stavila do znanja da puni baterije u društvu svoje mezimice.

Цеца у Шпанији
Ceca u Španiji

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj već nekoliko godina žive u Španiji, gdje je fudbaler zbog poslovnih obaveza vezan za tamošnji klub.

Uprkos brojnim angažmanima, Ceca često koristi slobodno vrijeme da otputuje kod kćerke, a njihovi zajednički trenuci redovno oduševe pratioce koji ne kriju koliko vole da ih vide zajedno.

(Telegraf)

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Ceca Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović

Španija

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