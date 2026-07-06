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Stevandić: Sutra posebna sjednica o vetu Cvijanovićeve

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 13:05

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Колегијум Народне скупштине Републике Српске, 06.07.2026.
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da će sutra biti održana posebna sjednica parlamenta Srpske na kojoj će se poslanici izjasniti o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

On je rekao da će u okviru te 40. posebne sjednice biti razmatrana deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske", prenosi Srna.

Stevandić je naveo da će dnevni red 39. posebne sjednice biti dopunjen Prijedlogom zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična d‌jela javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH, te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj d‌jelatnosti.

On je nakon nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma rekao da će, po hitnom postupku, biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Posebna sjednica, 40. po redu biće održana sutra u Banjaluci u 10.00 časova, a nakon nje biće održana 39. posebna sjednica.

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

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Narodna skupština Republike Srpske

Željka Cvijanović

Nenad Stevandić

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