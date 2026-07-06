Stanivuković dao rok Vukanoviću, potkačio i SDS

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pozvao je lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića da odustane od kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Stanivuković je Vukanoviću poručio da ima rok do 16 časova.

"Kada vidite da će Nebojša Vukanović ubjedljivo završiti kao treći, a da će lista koju predvodi Igor Crnadak, kao i sve njihove liste u Republici Srpskoj, osvojiti manje glasova nego što će PSS osvojiti samo u Izbornoj jedinici 3, biće jasno ko je, ako je jedinstvo zaista bilo cilj, imao najviše razloga da se povuče. Za to još ima vremena danas do 16 časova", rekao je Stanivuković.

BiH Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

U svojoj objavi na mreži Iks indirektno je potkačio i SDS, kojima je sinoć dao podršku nakon što je on odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

Poručio im je - "vidjećete u oktobru da nije prirodno što sam se povukao".

"Uslikajte ovu objavu i sačuvajte je za dan nakon izbora. Kada vidite rezultat koji će ostvariti liste Pokreta Sigurna Srpska i ja kao pojedinac, biće vam jasno koliko je odluka koju smo juče donijeli bila teška i važna. Iako nije prirodno da se povlači onaj ko ima najveću podršku, okolnosti u kojima smo se našli učinile su ovaj potez jedinim ispravnim", rekao je Stanivuković i zaključio:

"U politici postoji samo jedno mjerilo – rezultat. Sve ostalo su spekulacije".