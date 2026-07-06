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Vulić: BHRT selektivnim pristupom žrtvama produbljuje podjele

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:32

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Вулић: БХРТ селективним приступом жртвама продубљује подјеле
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da je BHRT ignorisanjem Dana žalosti za stradale Srbe u srednjem Podrinju i Birču i prećutkivanjem pomena u Bratuncu pokazao da nije dorastao ulozi koju bi javni servis morao imati.

Prema njenim riječima, ako javni novac služi za finansiranje uređivačke politike koja selektivno pristupa žrtvama i produbljuje podjele umjesto da ih prevazilazi, onda je legitimno postaviti pitanje - da li je stečaj bolje rješenje od održavanja ovakvog BHRT-a?

"BiH nije potreban servis podjela, već javni medij koji će poštovati sve narode, sve žrtve i slovo Dejtonskog sporazuma", naglasila je Vulićeva.

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Ona je konstatovala da je BHRT odavno prestao da bude javni servis svih građana.

U subotu, 4. jula, u Bratuncu je obilježeno 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču, a povodom toga u Republici Srpskoj je bio Dan žalosti.

Tog dana BHRT kao javni servis imao je redovan program, a većina medija sa sjedištem u Sarajevu nije spomenula pomen za 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča koje su tokom posljednjeg rata ubile muslimanske snage.

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BHRT

Republika Srpska

Stradanje Srba u Podrinju

Podrinje

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