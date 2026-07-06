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Petrović nakon odustajanja Stanivukovića: Blefer ostade blefer, SDS je ponižen

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 08:37

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Петровић и Станивуковић
Foto: ATV

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović poručio je, nakon što je Draško Stanivuković odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske, da je SDS ponižen.

"I Pilat pilatovski opra ruke! I blefer ostade blefer! U mom autorskom tekstu koji je objavljen 15. juna je sve do detalja objašnjeno šta će se desiti, objašnjeno sve do tančina, ispisana suština!", napisao je Petrović na Fejsbuku i nastavio:

"Mogao se ovakav pres, da je bilo dobre volje, održati i na početku, i na sredini, pa i poslije sredine, pa i pred kraj, ali ne, učinjeno je to u minut do dvanaest! Plan je uspio, SDS ponižen, kandidat izblamiran, stranka razjedinjena, zla krv posijana! Gluma za oskara!".

Šta je Petrović rekao 15. juna?

Petrović je u svom statusu od 15. juna naveo da će Stanivuković do samog kraja "mrcvariti SDS", i da će ipak izaći sa stavom "evo ja se žrtvujem".

"Na političku scenu je stupilo čuveno, Pilatovsko pranje ruku, i tako danas imamo: Draška Stanivukovića koji sve vrijeme blefira, 'plaši'' opozicione redove svojom kandidaturom koje se i sam plaši. Njemu nije cilj kandidatura za predsjednika, njemu je cilj krv unutar SDS-a, razbijanje najjače opozicione stranke i njeno minorizovanje, jer upravo taj put vidi kao prečicu do ostvarenja svog hira - lider 'opozicije', a mašta i da jednoga dana pridobije predsjedničku fotelju. Svjestan je on svoje 'snage' i on odlično zna da sem Banjaluke ne može napraviti ni u jednom drugom gradu rezultat. Mislite li da narcisoidna ličnost poput Draška želi poraz, da pokaže svoju nemoć i slabost?", upitao je tada Petrović i odmah dao odgovor.

"Naravno da ne! On će do samog kraja vitlati u opoziciji i na kraju će izaći sa stavom - evo ja se žrtvujem zarad svih, ne želim da ja budem kamen spoticanja opozicije, ja sam nevin i nisam odgovoran za raspad! Ali dok ne izgovori tu rečenicu mora još da mrcvari, srozava i urušava državotvorni SDS, na kraju to mu je osnovni cilj ove bleferske igre", napisao je ranije gradonačelnik Bijeljine.

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Tagovi :

Ljubiša Petrović

Draško Stanivuković

PSS

Pokret Sigurna Srpska

SDS

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