Petrović nakon odustajanja Stanivukovića: Blefer ostade blefer, SDS je ponižen

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović poručio je, nakon što je Draško Stanivuković odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske, da je SDS ponižen.

"I Pilat pilatovski opra ruke! I blefer ostade blefer! U mom autorskom tekstu koji je objavljen 15. juna je sve do detalja objašnjeno šta će se desiti, objašnjeno sve do tančina, ispisana suština!", napisao je Petrović na Fejsbuku i nastavio:

"Mogao se ovakav pres, da je bilo dobre volje, održati i na početku, i na sredini, pa i poslije sredine, pa i pred kraj, ali ne, učinjeno je to u minut do dvanaest! Plan je uspio, SDS ponižen, kandidat izblamiran, stranka razjedinjena, zla krv posijana! Gluma za oskara!".

Šta je Petrović rekao 15. juna?

Petrović je u svom statusu od 15. juna naveo da će Stanivuković do samog kraja "mrcvariti SDS", i da će ipak izaći sa stavom "evo ja se žrtvujem".

"Na političku scenu je stupilo čuveno, Pilatovsko pranje ruku, i tako danas imamo: Draška Stanivukovića koji sve vrijeme blefira, 'plaši'' opozicione redove svojom kandidaturom koje se i sam plaši. Njemu nije cilj kandidatura za predsjednika, njemu je cilj krv unutar SDS-a, razbijanje najjače opozicione stranke i njeno minorizovanje, jer upravo taj put vidi kao prečicu do ostvarenja svog hira - lider 'opozicije', a mašta i da jednoga dana pridobije predsjedničku fotelju. Svjestan je on svoje 'snage' i on odlično zna da sem Banjaluke ne može napraviti ni u jednom drugom gradu rezultat. Mislite li da narcisoidna ličnost poput Draška želi poraz, da pokaže svoju nemoć i slabost?", upitao je tada Petrović i odmah dao odgovor.

"Naravno da ne! On će do samog kraja vitlati u opoziciji i na kraju će izaći sa stavom - evo ja se žrtvujem zarad svih, ne želim da ja budem kamen spoticanja opozicije, ja sam nevin i nisam odgovoran za raspad! Ali dok ne izgovori tu rečenicu mora još da mrcvari, srozava i urušava državotvorni SDS, na kraju to mu je osnovni cilj ove bleferske igre", napisao je ranije gradonačelnik Bijeljine.