Tuga na Dunavu: Otac (31) se udavio dok je u naručju držao kćerkicu (3)

Stravična tragedija dogodila se na plaži na Dunavu u mađarskom gradu Rackeve, gdje se tridesetjednogodišnji muškarac udavio dok je u naručju držao svoju trogodišnju kćerkicu.

Iako je djevojčica u posljednji čas spasena iz vodene stihije, nesrećnom ocu, uprkos lavovskoj borbi ljekara i reanimaciji, nije bilo spasa.

Drama se odigrala oko 17.30 časova, kada su kupači na plaži primijetili maleno dijete kako očajnički pokušava da se održi na površini vode. Jedan od prisutnih je odmah skočio u Dunav i uspio da izvuče uplašenu djevojčicu na bezbjedno.

Kupači napravili živi lanac u vodi

Prema riječima očevidaca, trogodišnja djevojčica u trenutku nesreće nije imala nikakav pojas za plivanje niti zaštitne mišiće na rukama. Osim što je progutala manju količinu vode, na svu sreću prošla je bez težih fizičkih povreda.

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Odmah nakon spasavanja djeteta, dignuta je uzbuna i pokrenuta opsežna potraga za njenim ocem. Na lice mjesta stigli su pripadnici riječne policije i volonteri Službe za potragu i spasavanje Peštanske županije:

S obzirom na to da voda na tom dijelu nije bila previše duboka, odustalo se od sonara.

Po nalogu policije, kupači su se uhvatili za ruke i formirali živi lanac u vodi.

Nakon dvadesetak minuta pretrage, tijelo muškarca je locirano i izvučeno na obalu.

Helikopter sletio na plažu, ali spasa nije bilo

Ubrzo je na mjesto nesreće sletio i medicinski helikopter Hitne pomoći. Ljekari su na licu mjesta uspjeli da reanimiraju 31-godišnjaka i on je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, ali je tamo ubrzo podlegao povredama.

Mađarska policija trenutno utvrđuje sve okolnosti ove jezive tragedije. Za sada nije pokrenut krivični postupak, a tačan uzrok utapanja još uvijek nije zvanično saopšten. Međutim, pojedini mještani i korisnici društvenih mreža sumnjaju da je muškarac bio pod dejstvom alkohola, budući da su u šatoru koji je porodica koristila u kampu pronađene prazne flaše piva, mada ova informacija još nije zvanično potvrđena.

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Porodica je inače u kamp doputovala iz Budimpešte, a za sada se ne zna da li je majka djevojčice bila prisutna u momentu horora. Malena djevojčica je iz predostrožnosti zadržana na posmatranju u bolnici. Prema crnoj statistici tamošnje policije, u Mađarskoj su u otvorenim vodama ove godine život izgubile već 34 osobe, prenosi Telegraf.