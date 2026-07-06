Cijena noćna mora: Prodaje se posebna Lada stara 45 godina

Na platformi "i bej" pojavio se oglas koji je potpuno šokirao ljubitelje četvorotočkaša, jer se u Njemačkoj prodaje posebna lada stara 45 godina, ali je cijena noćna mora.

Iako na papiru zvuči potpuno suludo da neko iskešira 63.000 evra za proizvod sovjetske auto-industrije, ovaj primjerak krije nevjerovatnu priču.

Zaboravite na klasične, spore modele koje su vozili naši očevi i djedovi. Na prodaju je ekstremno modifikovana Lada Riva sedan, poznatija kao model 2105, koja je osamdesetih godina prošlog vijeka prerađena i napravljena prema strogim specifikacijama za brutalni reli Grupe B.

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Ovaj konkretni sedan sišao je sa fabričke trake čuvenog AvtoVAZ-a 1981. godine kao standardno putničko vozilo. Međutim, njegovo najvažnije životno poglavlje počinje 1985. godine, kada automobil dospijeva u ruke stručnjaka koji su ga pretvorili u pravu trkačku neman.

Automobil je zvanično transformisan u verziju Lada 2105 VFTS (Vilnius Fabrika Transportnyh Sredstv). Austrijski uvoznik OAF je sertifikovao i registrovao automobil kako za reli, tako i za regularnu drumsku upotrebu. Od te 1985. godine, pa sve do kraja 1989. godine, ova Lada je bez ikakve pauze harala austrijskim reli prvenstvom, a za njenim volanom su se smjenjivali poznati vozači Rudi Štrobl, Rajner Valencko i Engelbert Helm.

Kada su njeni takmičarski dani prošli, auto je konzerviran i parkiran u jednu garažu u Austriji gdje je proveo decenije. Sadašnji vlasnik je preuzeo automobil 2018. godine i uz pomoć vrhunskih reli specijalista vratio ga u fabričko stanje. Do 2020. godine, automobil je dobio zvanični Istorijski tehnički pasoš krovne organizacije FIA i ispunjava kompletnu B222 homologaciju.

Vizuelno, ova Lada VFTS izgleda spektakularno i agresivno, a njena bijela karoserija je pretrpjela ozbiljne aerodinamičke izmjene. Tu je masivni “bodykit” sa širokim plastičnim proširenjima blatobrana, kao i izražen “čin” spojler na prednjem braniku i kultni “daktejl” spojler na gepeku.

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Svi prozori su zamenjeni lakom plastikom, a automobil stoji na petokrakim aluminijumskim felnama sa prepoznatljivim pomoćnim svjetlima na prednjem grilu.

Unutrašnjost je potpuno ogoljena i prilagođena isključivo preživljavanju na stazi. Izbačen je sav višak, ugrađen je masivni zaštitni kavez, a vozač i suvozač sijede u fiksnim trkačkim kadicama. Instrument tabla je modifikovana i naknadno opremljena brojnim prekidačima i dodatnim mjeračima pritiska i temperature.

Oljuštena kabina i motor friziran na 130 konjskih snaga

Pravi dragulj nalazi se ispod haube. Fabrički atmosferski 1,6-litarski motor potpuno je friziran.

Ugrađena su dva dupla “Veber” karburatora i usisna grana visokog protoka. Snaga je sa skromnih fabričkih 75 konjskih snaga skočila na ozbiljnih 130 KS. Kada se uzme u obzir da je težina automobila zbog striktnih propisa ograničena na svega 920 kilograma, jasno je da ova mašina ide kao projektil.

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Za prenos snage zadužen je kratki petostepeni manuelni mjenjač sa trkačkim “dogboks” sistemom, koji preko Torsen diferencijala sa ograničenim proklizavanjem šalje snagu na zadnje točkove, prenosi "Sportal".

Pitanje je samo da li će bogati kolekcionari prepoznati vrijednost ove sovjetske trkačke egzotike, ili će za isti novac radije izabrati neki zapadnoevropski brend sa dubljim korijenima u istoriji motosporta.