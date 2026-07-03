Hiljade radnika ''Mercedesa'' u štrajku

Širom Njemačke hiljade radnika ''Mercedesa'' stupilo je u štrajk protiv oštrijih mjera proizvođača automobila u cilju smanjenja troškova.

Najveći njemački sindikat "IG Metal" sazvao je demonstracije ispred fabričkih kapija, a planirani su skupovi na lokacijama uključujući Zindelfingen, Untertirkhajm, Raštat, Bremen, Berlin, Hamburg i Diseldorf.

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Sindikat je saopštio da će protesti "Mercedesa" označiti početak daljih akcija u automobilskoj industriji. Optužio je proizvođače automobila i dobavljače da se fokusiraju na smanjenje radnih mjesta i preseljenje, a ne na stvarna rješenja, navodeći da je prošle godine u tom sektoru ukinuto oko 50.000 radnih mjesta.

"Zaposleni nisu krivi za krizu", navodi se u saopštenju sindikata.

U pismu radnicima u Njemačkoj, kompanija je navela da mora da nastavi da smanjuje troškove kako bi ostala konkurentna.

"Uprkos svim našim naporima, situacija u Njemačkoj danas je dramatična", navodi se u saopštenju.

"Mercedes" je saopštio da ozbiljno shvata zabrinutost zaposlenih i da želi da blagovremeno i transparentno obavijesti zaposlene, uključujući i o teškim odlukama, prenosi DPA.

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Kao hitan korak, oko 90.000 od približno 108.000 zaposlenih kompanije u Njemačkoj neće dobiti kolektivno ugovorenu posebnu isplatu u julu, kako se očekivalo. Isplata, u vrijednosti od 18,4 odsto jedne mjesečne plate, biće odložena do naredne godine.

"Mercedes" je takođe saopštio da želi da ubrza procese, pojednostavi strukture i smanji troškove rada po satu.

(SRNA)