Logo

Hiljade radnika ''Mercedesa'' u štrajku

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 18:09

Komentari:

0
Хиљаде радника ''Мерцедеса'' у штрајку
Foto: Mike Bird/Pexels

Širom Njemačke hiljade radnika ''Mercedesa'' stupilo je u štrajk protiv oštrijih mjera proizvođača automobila u cilju smanjenja troškova.

Najveći njemački sindikat "IG Metal" sazvao je demonstracije ispred fabričkih kapija, a planirani su skupovi na lokacijama uključujući Zindelfingen, Untertirkhajm, Raštat, Bremen, Berlin, Hamburg i Diseldorf.

Policija Srbija

Srbija

Filmska potjera: Bježao od policije motorom, pa sletio pravo u rijeku

Sindikat je saopštio da će protesti "Mercedesa" označiti početak daljih akcija u automobilskoj industriji. Optužio je proizvođače automobila i dobavljače da se fokusiraju na smanjenje radnih mjesta i preseljenje, a ne na stvarna rješenja, navodeći da je prošle godine u tom sektoru ukinuto oko 50.000 radnih mjesta.

"Zaposleni nisu krivi za krizu", navodi se u saopštenju sindikata.

U pismu radnicima u Njemačkoj, kompanija je navela da mora da nastavi da smanjuje troškove kako bi ostala konkurentna.

"Uprkos svim našim naporima, situacija u Njemačkoj danas je dramatična", navodi se u saopštenju.

"Mercedes" je saopštio da ozbiljno shvata zabrinutost zaposlenih i da želi da blagovremeno i transparentno obavijesti zaposlene, uključujući i o teškim odlukama, prenosi DPA.

Звонимир Рогоз

Scena

Nismo pazili: Čuveni Hrvat postao otac u 92. godini

Kao hitan korak, oko 90.000 od približno 108.000 zaposlenih kompanije u Njemačkoj neće dobiti kolektivno ugovorenu posebnu isplatu u julu, kako se očekivalo. Isplata, u vrijednosti od 18,4 odsto jedne mjesečne plate, biće odložena do naredne godine.

"Mercedes" je takođe saopštio da želi da ubrza procese, pojednostavi strukture i smanji troškove rada po satu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mercedes

Štrajk

Radnici

Njemačka

Komentari (0)

Pročitajte više

Хамза Ф. напада Парижана воденим пиштољем.

Svijet

Denis Napast teroriše Parižane: Upada u stanove, gura žene u kanal i prska policiju

1 h

0
доктор љекар медицина

Svijet

Doktor osumnjičen za smrt više pacijenata: Davao im prekomjerne doze lijekova

1 h

0
Палата

Republika Srpska

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

1 h

4
Након писања АТВ-а: Позитиван преокрет за пацијенте из Невесиња

Gradovi i opštine

Nakon pisanja ATV-a: Pozitivan preokret za pacijente iz Nevesinja

1 h

0

Više iz rubrike

Хамза Ф. напада Парижана воденим пиштољем.

Svijet

Denis Napast teroriše Parižane: Upada u stanove, gura žene u kanal i prska policiju

1 h

0
доктор љекар медицина

Svijet

Doktor osumnjičen za smrt više pacijenata: Davao im prekomjerne doze lijekova

1 h

0
Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.

Svijet

Usljed toplotnog talasa preminulo više od 2.000 ljudi u Francuskoj

2 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Svijet

Nagrade i popusti za 30 minuta hodanja svakog dana: Velika Britanija uvodi novi program

2 h

0

  • Najnovije

18

25

Molotovljev koktel bačen na automobil porodice Slavković

18

25

Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

18

20

Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

18

13

Drama u porodici Ere Ojdanića, reagovali Hitna i policija

18

12

Stezanje kaiša u Njemačkoj: Stižu radikalna pravila za bolovanje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima