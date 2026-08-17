Mitrović: U Memorijalnom centru Potočari treba da bude sve čisto kao sunce

Profesor krivičnog prava Ljubinko Mitrović kaže da u Memorijalnom centru Potočari i institucijama takve vrste treba da bude sve čisto kao sunce, a i zakon propisuje isto.

"Pratimo reakcije pojedinaca iz Sarajeva, prije svega političara, krenulo je u neku priču osporavanja mogućnosti da se uopšte kontroliše jedna državna ustanova osnovana 2000. godine odlukom visokog predstavnika. Koja koristi javna sredstva, finansira se iz budžeta, plate i sve drugo idu iz budžeta. Ključna su dva problema. S jedne strane osporavanje bilo kome, pa i Tužilaštvu koje je ovdje ključno i naravno policiji koja je izvršilac naloga, da postupa. Hoćemo da kažemo ne dirajte to, razlozi su te prirode. S druge strane provejava i to, pa dobro, nije sporno da se gleda to i da se provjerava postupanje i finansiranje, ali ne bi mi voljeli da to radi OJT u Bijeljini, hajde da to preuzme Tužilaštvo BiH jer imamo povjerenje u njih, a nemamo u OJT, kao da i jedno i drugo tužilaštvo nisu dio pravosudnog sistema BiH", kaže Mitrović za ATV.

On poručuje da je ta poruka nepovoljna i nezgodna za one koji zagovaraju svu tu priču i da je licemjerno pričati to u kontekstu nekih drugih istraga koje su provođene.

"Do juče su ti isti koji napadaju tužilaštvo, pričali u hvalospjevima. Hvalili pravosuđe kako je kvalitetno, dajte pravosuđu šansu da radi", kaže Mitrović i podsjeća da tužioce u OJT Bijeljina nije birala Republika Srpska nego VSTV.

"Ima li pravo neko da kontroliše u Republici Srpskoj Republički centar za istraživanje ratnih zločina? Ili Memorijalni centar Republike Srpske? Pa i udruženja građana imaju obavezu da na kraju godine podnesu svoje finansijske izvještaje i potpuno su dostupni, šta je sporno u tome? Imam osjećaj da su se mnogi prevarili, potrčali su a da nisu razmišljali iz ovog razloga o nepovjerenju. To je jako problematično šta pravimo i kakvo pravosuđe pravimo. Vraćamo se na priču da mi u Sarajevu ne vjerujemo vašima, a vi ne vjerujete našima. Vjeruju Tužilaštvu BiH? Pa tamo sjede i Srbi, šta ako predmet dođe njima? Hoćete li ponovo osporavati? U OJT Bijeljina ima tužilaca koji nisu Srbi, postaje interesantna priča. Tužilaštvo ima obavezu po zakonu i ustavu da goni počinioce krivičnih djela. Istu normu, malo proširenu, koja kaže otkrivanje i gonjenje počinilaca, imate u zakonu o tužilaštvu, svih tužilaštava", kaže Mitrović.

On naglašava i da tužilac koji ne goni on čini krivično djelo.

"Interesantna je ta matrica i narativ zaklanjanja. Mi radimo taj posao i zbog toga ne treba.. S druge strane, ako hoćemo da govorimo moralno, takve institucije prve treba da budu javne, moralne i transparentne i da pruže svim građanima informacije. Pokušao sam da nađem kolika je plata direktora Memorijalnog centra, kolike plate imaju zaposleni? Imate poseban Zakon o slobodi pristupu informacija. Imate normu koja kaže "proaktivna transparentnost". Institucije na nivou BiH imaju obavezu da na svojoj internet stranici istaknu sve ovo. Bili su dužni da sve to stavi i da ja kao građanin ostvarim uvid", kaže Mitrović.

On poručuje da su mnoge institucije postupile po tom zakonu i istakle plate zaposlenih, a samim tim što ovdje nije objavljeno, u našem narodu se kaže da se nešto krije.

"Ja neću da ulazim u to i biću srećan da sve bude u redu. Ali, ne postoji institucija u ovoj zemlji koja je nedostupna. Zabrinjavaju me izjave pojedinih stranih dužnosnika koji kažu da to ne bi trebalo. Svuda u svijetu to drugačije funkcioniše. Donacija je donacija, morate da platite sve obaveze. Niko ne spori Memorijalnom centru da zaključi ugovor i isplati nekome honorar. Ali na taj honorar treba da platiš porez. To je sporno. U sva četiri krivična zakona imamo pozamašan broj krivičnih djela koja se odnose na neplaćanje poreza", rekao je Mitrović.

U decembru donesen pravilnik o donacijama

Profesor Mitrović poručuje da je gledajući sajt Memorijalnog centra ustanovio da je Upravni odbor prošle godine donio pravilnik o donacijama.

"Tek u decembru prošle godine. Tog pravilnika nije bilo i tek je donesen prije nekoliko mjeseci. Čini mi se da je poslije toga taj proces uređen. Ja sam dobio informaciju da je istraga pokrenuta zbog fiskalne 2022. godine. Radi se o anonimnoj predstavci koja je stigla organima gonjenja. Tu ništa nije sporno".

Mitrović napominje da proceduru koja se vodi u slučaju Memorijalnog centra ne može niko da zaustavi i da očekuje krajnji senzibilitet organa gonjenja.

"Očekujem transparentnost uz senzibilitet. Privredni kriminalitet je najteži oblik kriminaliteta kojeg je teško dokazivati. To je kriminalitet papira, dokumenata, ovdje će se sve pokazati. Svjedoci mogu ovako ili onako, ali papir ne laže. Ako su ušla sredstva, mora da postoji izlaz. To je mukotrpan posao", kaže Mitrović i poručuje da vjeruje u institucije.

Profesor poručuje da mu je žao da se klasični kriminalistički slučaj pretvori u političku priču, a to se upravo desilo u ovom slučaju.

"Ja sam neko ko uvijek podržava institucije i kada griješe. Prepustio bih organima da kažu svoju riječ. Biću srećan da bude sve u redu, da bude sve čisto i ne bude problema. Mnogi se zavaravaju kada kažu: šta ima neko da provjerava donaciju, ako donatora ne interesuje, šta ima da istražuju državni organi. To je toliko naivno. Tamo radi 197 ljudi koji se finansiraju iz budžeta BiH. Reći da su to minorna sredstva, onda upućuje na ovo da ogromna sredstva dolaze na neki drugi način. Položite račune, kažite građanima. Siguran sam i da će Bošnjak reći: šta je sporno da kažete gdje ste trošili novac. Na kraju, oni su to i dužni. U takvim institucijama treba da bude sve čisto kao sunce. Ne mogu shvatiti da neko može i da pomisli tako nešto", kaže Mitrović.

On poručuje i da sve što sada vidimo je klasičan pritisak.