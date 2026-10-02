Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Neidentifikovani projektil pogodio je tanker dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije /UKMTO/.
Agencija je saopštila na "Iksu" da je udar izazvao požar na brodu, koji je kasnije ugašen, a brod je nastavio putovanje.
Nema izvještaja o povrijeđenima ili zagađenju životne sredine.
UKMTO je juče objavio da se sličan incident desio sa drugim tankerom, na kojem je izbio požar nakon što je pogođen neidentifikovanim projektilom, prenosi Srna.
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