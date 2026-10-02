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Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu

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02.10.2026 19:46

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Моторни чамац пролази поред усидреног теретног брода у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, рано ујутро у понедјељак, 28. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Neidentifikovani projektil pogodio je tanker dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, saopštila je Pomorska trgovinska služba Velike Britanije /UKMTO/.

Agencija je saopštila na "Iksu" da je udar izazvao požar na brodu, koji je kasnije ugašen, a brod je nastavio putovanje.

Nema izvještaja o povrijeđenima ili zagađenju životne sredine.

UKMTO je juče objavio da se sličan incident desio sa drugim tankerom, na kojem je izbio požar nakon što je pogođen neidentifikovanim projektilom, prenosi Srna.

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Ormuski moreuz

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