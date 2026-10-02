Zastrašujući prizor: Jato kitova potopilo jahtu

Četvoro jedriličara spaseno je u južnom Pacifiku nakon što im je ulješura udarcem potopila 16-metarsku jahtu.

Posada je provela sate u splavu za spasavanje prije nego što ih je pronašao kontejnerski brod.

Džema i Džeremi Kuper, Teri Heterington i Martin Žafre plovili su na jahti "Tai Tam" na udaljenom dijelu okeana, 250 nautičkih milja od ostrvca Norfolk, kada ih je iznenadio snažan udarac koji je brod odbacio u stranu, prenosi The Telegraph.

Džema Kuper, Australijanka, ispričala je da ju je jačina udarca zbacila s kormila. Kada je pogledala u more, ugledala je grupu ulješura.

"Pogledali smo s lijeve strane i vidjeli grupu od šest do osam kitova. Tada nam je postalo jasno šta se dogodilo", rekla je.

Navela je i da su životinje bile dugačke kao i sam brod.

ALERT: Sperm whale pod smashed into the side of a yacht and forced the sailors to abandon ship.



The crew of a 52-foot Tai Tam was sailing in the Pacific Ocean when a rarely seen pod of sperm whales thrashed through its side.



The hit tore a massive hole in the boat's side, and… pic.twitter.com/UO6iQG3l0x — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 1, 2026

Džeremi Kuper je u trenutku udarca spavao u potpalublju, ali ga je udarac probudio.

"Odmah je bilo jasno da je situacija kritična", izjavio je.

"Sva oprema za upravljanje na desnoj strani bila je uništena, a u brod je prodirala velika količina vode."

Pola sata kasnije, oko 13 časova po novozelandskom vremenu, posada je aktivirala signal za pomoć. Dok su čekali spasioce, pokušavali su da izbacuju vodu iz jahte.

"Uputili smo poziv u pomoć (mayday)", dodao je Teri Heterington iz Novog Zelanda.

Puknuće trupa i prodor vode

Dok je avion novozelandskih vazdušnih snaga P-8A Poseidon tragao za njima, stanje na jahti se pogoršavalo.

Martin Žafre, stolar iz Francuske, utvrdio je da je kit probio trup na nekoliko mjesta i da je stakloplastika napukla. Kormilo je takođe bilo uništeno, pa je upravljanje brodom postalo nemoguće.

Žafre je pokušao da zaustavi prodor vode poliuretanskom pjenom i drugim materijalima.

Zaronio je kako bi pregledao trup, dok su ostali ručno izbacivali vodu da motor ne bi bio poplavljen. Oko ponoći su napustili jahtu i pod punim mjesecom spustili splav za spasavanje u mirno more.

Prerezali su uže koje ih je povezivalo s brodom iz straha da ih ne povuče za sobom dok tone, prenosi Indeks.

"Sjedili smo u splavu i gledali kako brod tone stotinjak metara od nas. Nije to bio nimalo prijatan trenutak", rekao je Kuper za Najn Njuz.

Nakon 18 sati neizvjesnosti, spasio ih je 143-metarski kontejnerski brod MV Sofrana Surville, koji je do njih stigao sljedećeg jutra u šest časova. Članovi posade popeli su se ljestvama na brod, popili kafu i razgovarali s kapetanom, ispričao je Kuper.

Snimak novozelandske vojske zabilježio je trenutke spasavanja, od mahanja s jahte dok je još plutala do njenog potonuća, kada je pramac nestao pod površinom. Uprkos svemu, Kuper je zaključio pozitivnim tonom:

"Bilo je to predivno iskustvo s užasnim krajem, ali srećom, niko nije stradao."