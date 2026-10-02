Sančez počeo konsultacije o prijevremenim izborima

Španski premijer Pedro Sančez započeo je konsultacije o tome da li da raspiše vanredne izbore nakon što je donji dom parlamenta odbacio Vladine inicijative za rješavanje stambene krize, javila je novinska agencija EFE.

Sančez namjerava da razgovara o trenutnoj situaciji sa članovima Vlade i rukovodstvom vladajuće Socijalističke radničke partije, a još nije određen rok za donošenje odluke.

Masovni protesti povodom stambene krize počeli su u Madridu prošle sedmice nakon što je žena stara 87 godina izbačena iz iznajmljenog stana u kojem je živjela duže od 70 godina.

Vlada je, kao odgovor, usvojila dva dekreta sa mjerama za zaštitu stanara, ali ih je parlament odbio, prenosi Srna.