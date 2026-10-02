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Dodik za ATV: Uskoro novi sastanak sa Putinom

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02.10.2026 21:22

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Додик за АТВ: Ускоро нови састанак са Путином
Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Trideseti sastanak sa Vladimirom Putinom neće biti u Banjaluci, ali će biti uskoro negdje u Rusiji, rekao je za ATV Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"Žao mi je zbog svega ovog što se desilo. Mi, kada smo ga obavještavali da ćemo praviti rusko-srpski hram, ja sam rekao da ćemo mi da napravimo građevinski dio, a da oni oslikaju, ali pod uslovom da on meni obeća da će doći na osveštenje. I on je rekao: "Da, naravno". E sada, vidite kakve su međunarodne okolnosti, ne možemo to da ignorišemo, ali je Lavrov bio tu na temeljima", kaže Dodik.

Lider SNSD-a koji je početkom sedmice imao sastanaka sa ruskim predsjednikom smatra da Putin ne bi imao ništa protiv da dođe u Banjaluku ako se situacija u svijetu normalizuje.

"Mislim da, ako se normalizuju ti odnosi, on čak ne bi imao ništa protiv. Ja bih ti volio da doživim, ali moram da budem realan. Ne mogu to obećavati, to je globalna priča. Rusija je globalna sila, ali mislim da imam tu neku emociju koja i njega obavezuje u tom smisli, da kada bi bila ta prilika, sigurno ne bi bila propuštena", rekao je Dodik za ATV.

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Milorad Dodik

Vladimir Putin

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