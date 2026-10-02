Dodik za ATV: Imamo odličan tim, uskoro ću opet za SAD; Nije mala stvar kada te Putin spominje

Željka Cvijanović je neprikosnoveni vođa našeg međunarodnog tima. Ja vodim tim koji se bavi unutrašnjim odnosima i koordinišem te međunarodne odnose, rekao je za ATV Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"Željka Cvijanović je neprikosnoveni vođa našeg međunarodnog tima. Ja vodim tim koji se bavi unutrašnjim odnosima i koordinišem te međunarodne odnose i tamo gdje moj autoritet omogućava prodrem do Putina, Netanjahua do Bijele kuće, nakon tih silnih sankcija. I sada ću ubrzo putovati u Ameriku da obavimo neke poslove, stigao sam iz Moskve, bio sam u Izraelu, nakon toga u svim našim opštinama i gradovima kroz kampanju", kaže Dodik.

Bavljenje državničkim poslovima traži veliku posvećenost, pa vremena za odmor skoro da i nema.

"Stalna posvećenost poslu traži gotovo 100 postotno vrijeme koje morate pokloniti, tek ponekad me unuci ili neki sportski događaj odvuku. Ne može ni da se bavite ovim državnim poslovima, ako niste posvećeni i kada dođe poziv u 11 ili 12 da se nešto dogodilo, vi morate da reagujete, da mislite o tome, da ispitate.

Na konstataciju da njegovim saradnicima "nije lako da ga prate", Dodik kroz smijeh kaže:

"Stalo se okrećem i govorim im, požurite za mnom. To je najčešće kada ulazimo u neke sale. Taj nastup mora da bude dinamičan, a to su sve dobri ljudi i mi smo jedan odličan tim.

Ja držim neku kondiciju, bavio sam se u mladosti sportom, a odrastao sam na selu, a tamo nije bilo izgovora za potrebu da se odradi neki posao i to je vjerovatno ugrađeno u moj karakter. Kada treba da uradim nešto od interesa za državu, ja ću to uraditi, neću oklijevati da potrošim svoje vrijeme, ili noć ili dan", kaže Dodik.

Posjeta Rusiji i diplomatske aktivnosti

Lider SNSD-a je početkom sedmice održao svoj 29. sastanak sa liderom Rusije Vladimirom Putinom.

"Održavamo kontinuitet, prvo spoznaje Rusije i njenog predsjednika da postoji Republika Srpska. Držimo ih odgovornim zato što su garanti Dejtonskog sporazuma i time zainteresovanih da se bave tim pitanjem, jer ako mi odustanemo, Rusija nema nijedan razlog da se tim bavi.

Uopšteno nije malo da jedan Vladimir Putin, dva dana kasnije, na Vajdaju, pominje mene i sastanak sa mnom. On pamti moje prezime. Ja sam impresioniram tim činjenicom. Drugo je da ja upamtim Putina, to je globalna priča, ali da jedan Putin upamti Milorada Dodika i da ubrzo nakon sastanka, on na globalnom sastanku, koji ima najveći diplomatski značaj, on pominje kako je imao sastanak sa mnom", kaže Dodik.