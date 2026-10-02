Logo

Cvijanović: Od svake naše pobjede zavisi snaga Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.10.2026 19:40

Komentari:

3
Цвијановић: Од сваке наше побједе зависи снага Републике Српске
Foto: ATV

Nismo se umorili od pobjeda, jer znamo da od svake naše pobjede zavisi snaga Republike Srpske, rekla je Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, na završnoj predizbornoj tribini ove partije u Banjaluci.

Hvala svima koji su nosili politiku SNSD-a, vama smo zahvalni i dužni. Mi smo velika partija, uvijek smo od građana tražili samo jedno: da se ponašamo odgovorno. A odgovorno znači u nedjelju izabrati SNSD da provodimo našu politiku", rekla je Cvijanović.

Жељка Цвијановић
Željka Cvijanović
ATV

Ostali smo zajedno uz predsjednika Dodika jer znamo da imamo političku misiju, rekla je Cvijanović.

Završna predizborna tribina SNSD-a

"Nema uzmicanja ni milimetar kada su u pitanju interesi Republike Srpske. Obećavam da ću na važnim adresama uvijek braniti interese Republike Srpske i svakog našeg čovjeka", rekla je ona.

Savo Minić će biti predsjednik Republike Srpske za par dana, poručila je aktuelni srpski član Predsjedništva.

"Za našeg Savu moramo obezbijediti podršku, treba nam stabilna vlast i Vlada koja će biti u funkciji svojih građana. Zahvalna sam i našoj koaliciji, mi smo uigrani tim kojem je jedini cilj Republika Srpska i nastavićemo da pobjeđujemo", kaže Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

Izbori 2026

Komentari (3)

Pročitajte više

Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

Republika Srpska

Igor Dodik: Hvala vam na povjerenju, nećemo ga iznevjeriti nikada

15 h

8
Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

Republika Srpska

Medvedev: Zahvaljujući SNSD-u Banjaluka odlučno brani pravo da gradi svoju budućnost

15 h

3
Препуна дворана "Борик": Почела завршна предизборна трибина СНСД-а

Republika Srpska

Prepuna dvorana "Borik": Počela završna predizborna tribina SNSD-a

16 h

0
Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Republika Srpska

Savo Minić: Banjaluko, hvala!

15 h

2

Više iz rubrike

Далеке 1992. формиран је овај одред као елитна јединица МУП-а РС који је имао велики задатак , обавезу и част за стварање и одбрану територије РС. Данас се са пијететом сјећамо свих оних који су животе дали за стварање РС

Republika Srpska

34 godine od osnivanja Četvrtog odreda Specijalne brigade policije Bijeljina

15 h

0
Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

Republika Srpska

Igor Dodik: Hvala vam na povjerenju, nećemo ga iznevjeriti nikada

15 h

8
Шест особа је саслушано у својству свједока у предмету који се односи на рад Меморијалног центра Сребреница. То су за АТВ потврдили из Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Троје је изјаву дало у Полицијској управи Зворник, а остали су одбили. Као разлог су навели да изјаву желе да дају пред поступајућим тужиоцем.

Republika Srpska

Saslušano šest svjedoka u predmetu Memorijalnog centra Srebrenica

15 h

0
Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

Republika Srpska

Medvedev: Zahvaljujući SNSD-u Banjaluka odlučno brani pravo da gradi svoju budućnost

15 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Pretučen Zoran Marjanović

10

32

Haos na ulicama Francuske ne prestaje: Đaci pale i ruše, prijetnja uzdrmala Pariz!

10

26

Udes u Karanovcu, auto završilo u kanalu! Saobraćaj usporen

10

20

Zbog izbora rade i tokom vikenda: Evo gdje možete izvaditi lične dokumente

10

14

Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima