Cvijanović: Od svake naše pobjede zavisi snaga Republike Srpske

Nismo se umorili od pobjeda, jer znamo da od svake naše pobjede zavisi snaga Republike Srpske, rekla je Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, na završnoj predizbornoj tribini ove partije u Banjaluci.

Hvala svima koji su nosili politiku SNSD-a, vama smo zahvalni i dužni. Mi smo velika partija, uvijek smo od građana tražili samo jedno: da se ponašamo odgovorno. A odgovorno znači u nedjelju izabrati SNSD da provodimo našu politiku", rekla je Cvijanović.

Željka Cvijanović ATV

Ostali smo zajedno uz predsjednika Dodika jer znamo da imamo političku misiju, rekla je Cvijanović.

Završna predizborna tribina SNSD-a

"Nema uzmicanja ni milimetar kada su u pitanju interesi Republike Srpske. Obećavam da ću na važnim adresama uvijek braniti interese Republike Srpske i svakog našeg čovjeka", rekla je ona.

Savo Minić će biti predsjednik Republike Srpske za par dana, poručila je aktuelni srpski član Predsjedništva.

"Za našeg Savu moramo obezbijediti podršku, treba nam stabilna vlast i Vlada koja će biti u funkciji svojih građana. Zahvalna sam i našoj koaliciji, mi smo uigrani tim kojem je jedini cilj Republika Srpska i nastavićemo da pobjeđujemo", kaže Cvijanović.