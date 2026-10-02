34 godine od osnivanja Četvrtog odreda Specijalne brigade policije Bijeljina

Daleke 1992. formiran je ovaj odred kao elitna jedinica MUP-a Republike Srpske, koji je imao veliki zadatak , obavezu i čast za stvaranje i odbranu teritorije Republike Srpske. Danas se sa pijetetom sjećamo svih onih koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske.

„Ne postoji pedalj RS od Hercegovine do Krajine gdje specijalci Četvrtog odreda specijalne brigade policije nisu bili. Nažalost na tom ratnom putu 18 naših pripadnika je izgubilo život“, rekao je ratni komandant 4.odreda Specijalne brigade policije Republike Srpske, Ratomir Draganić.

„To pamćenje na sve naše junake kroz čitavu istoriju jeste značajan momenat i vid gajenja kulture pamćenja sigurno dok se budemo sjećali tih ljudi koji su dali najveću žrtvu živjeće mir i sloboda u kojoj jesmo i živjeće Republika Srpska“, poručio je ministar rada boračko- invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, Radan Ostojić.

Poštovanje svima onima koji su nam dali slobodu u kojoj danas živimo i koji su svojim životima pomogli stvaranje Republike Srpske je najmanje što mi danas moramo da učinimo, istovremeno i obaveza da se očuva Republika Srpska, njena teritorija i njen integritet.

„To najmanje što možemo da uradimo ne samo zbog sjećanja i što osjećamo veliki dug već što razumijemo i da su oni koji su dali živote za slobodu u kojoj živimo nisu dali za kratko uživanje nego da bi sve buduće generacije mogle da žive sjećajući se žrtve, hrabrosti i velikih podviga i svega da treba da obezbjedimo sigurnost i našim budućim generacijama“, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

„Ovo je događaj gdje se poklanjamo našim junacima onima koji su život dali za Republiku Srpsku kao i onima koji su dali dijelovi tijela kao i onima koji su aktivno učestvovali u stvaranju Republike Srpske“, rekao je premijer Savo Minić.

Oko 600 pripadnika je prošlo kroz ovu jedinicu, a brigada je odlikovana nizom odlikovanja kao i pojedinci.