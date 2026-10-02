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Cvijanović: Srpska izašla na međunarodnu pozornicu sa istinom o Srbima

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02.10.2026 18:13

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Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Republika Srpska izašla je na međunarodnu pozornicu i to je veliki iskorak kako bi se predstavila stvarna slika o srpskom narodu, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je podsjetila da su ona i predsjednik Milorad Dodik ove godine više puta bili u Izraelu, da su bili u Americi i zajedno, ali da je i sama bila skoro, te da su Dodik i premijer Srpske Savo Minić bili i u Rusiji.

- Tokom moje posljednje posjete imala sam razgovor sa najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa. U Bijeloj kući sam razgovarala sa ljudima koji tamo obavljaju važne funkcije - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da ne treba obraćati pažnju na one koji omalovažavaju te posjete i sastanke.

- Omalovažavaju oni koji nikada ne bi mogli dobaciti dotle, koji nemaju pojma - rekla je Cvijanovićeva u intervjuu za bijeljinske portale.

Govoreći o Srbiji, Cvijanovićeva je rekla da je to država sa svim svojim mehanizmima i sa tradicijom diplomatskog postupanja.

Cvijanovićeva je istakla da je osnovni zadatak rukovodstva Srpske da se bori za istinu o srpskom narodu.

- Mi ne radimo ništa što bi bilo na štetu nekoga, ali nećemo ni da živimo pod tim teretom laži o Srbima, Srbiji i Republici Srpskoj. Dobro nam ide, sve je više sagovornika sa kojima se o tome može pričati - navela je ona.

Cvijanovićeva je rekla da će i u budućnosti uvijek isticati značaj Republike Srpske i boriti se za srpski narod.

Navodeći da je bez snažnih institucija, sve teže odbraniti, Cvijanovićeva je poručila da će Republika Srpska ostati snažna jer ima jake institucije.

Od svih funkcija koje je obavljala, Cvijanovićeva je istakla da joj je posebna čast bila funkcija predsjednika Republike Srpske.

- Uvijek sam to nosila u sebi, da kada pored mene stoji zastava Republike Srpske, da imam posebnu odgovornost. Funkcija člana Predsjedništva BiH ima puno izazova, puno prepreka. Javnost ne može da vidi kakve se stvari dešavaju na sjednicama. Kada radite za narod, svaki posao je težak i izazovan - rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je govorila i o različitim projektima i mjerama, te izdvojila mjere pronatalitetne politike koje daju dobre rezultate.

"Bilo je važno da se mi identifikujemo, da ljudi znaju da postoje pronatalitetne mjere, mjere zaštite porodice, materinstva, nezaposlenih porodilja i višečlanih porodica", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je ponosna na tim koji je predano radio na unapređenju pomoći porodici od rođenja djeteta do studentskih dana.

Cvijanovićeva je napomenula da je u Republici Srpskoj rođeno oko 2.200 djece zahvaljujući pomoći prilikom potpomognute oplodnje.

- Za Republiku Srpsku dolaze bolji dani. Mi se nećemo zaustaviti i držimo se Ustava - rekla je Cvijanovićeva.

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Željka Cvijanović

Srbi

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