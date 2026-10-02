Film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" sutra pred publikom u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će sutra biti prikazan film "Zlatni rez `42 - Djeca Kozare", režisera Lordana Zafranovića čije obraćanje je planirano nakon projekcije.
Projekcija i poromcija filma biće održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.
Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.
Projekcija će biti održana u 17.00 časova u Sportskom centru "Borik".
Izjave zvaničnika biće neposredno prije početka filma, kao i nakon projekcije.
Režiser Zafranović obratiće se prisutnim nakon projekcije filma, a potom dati izjave za medije.
Film "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare", u produkciji "TS medija", nastao je prema scenariju Arsena Diklića i samog Zafranovića iz 1986. godine.
Snimanje filma pomogle su institucije Republike Srpske i Srbije. Ovo ostvarenje premijerno će biti prikazano večeras u Beogradu na početku ovogodišnjeg FEST-a, prenosi Srna.
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