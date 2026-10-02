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Dodik: Hvala na podršci, predsjedniče Putin

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02.10.2026 15:05

Komentari:

2
Додик: Хвала на подршци, предсједниче Путин

U Moskvi smo razgovarali o konkretnim projektima, o energetici, o investicijama i o nastavku saradnje. A poseban trenutak bio je na MGIMO-u - kada buduće ruske diplomate pozdrave Republiku Srpsku, onda znate da srpsko-rusko bratstvo nije fraza. Ono živi. I prenosi se na nove generacije, poručuje lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Savo Minić je bio tu, rame uz rame. Jer kontinuitet je jasan: glas za Savu Minića je glas za nastavak politike koju smo decenijama gradili sa Vladimirom Putinom i Ruskom Federacijom", navodi Dodik na Iksu te dodaje:

"Živjelo srpsko-rusko prijateljstvo. Živjela Republika Srpska".

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Milorad Dodik

Vladimir Putin

Republika Srpska

Rusija

Savo Minić

Komentari (2)

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