Dodik: Hvala na podršci, predsjedniče Putin

U Moskvi smo razgovarali o konkretnim projektima, o energetici, o investicijama i o nastavku saradnje. A poseban trenutak bio je na MGIMO-u - kada buduće ruske diplomate pozdrave Republiku Srpsku, onda znate da srpsko-rusko bratstvo nije fraza. Ono živi. I prenosi se na nove generacije, poručuje lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Savo Minić je bio tu, rame uz rame. Jer kontinuitet je jasan: glas za Savu Minića je glas za nastavak politike koju smo decenijama gradili sa Vladimirom Putinom i Ruskom Federacijom", navodi Dodik na Iksu te dodaje: "Živjelo srpsko-rusko prijateljstvo. Živjela Republika Srpska". Hvala na podršci, predsjedniče Putin.



U Moskvi smo razgovarali o konkretnim projektima, o energetici, o investicijama i o nastavku saradnje. A poseban trenutak bio je na MGIMO-u - kada buduće ruske diplomate pozdrave Republiku Srpsku, onda znate da srpsko-rusko bratstvo nije… pic.twitter.com/KWbX2jm0fK — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 2, 2026

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