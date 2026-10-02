Adrijana Lima šokirala izgledom u Parizu: Nikad mršavija, komentari ne prestaju

Četrdesetpetogodišnja bivša „Viktorijas sikret“ anđelica uskoro bi trebalo ponovo da se pojavi na pisti ovog poznatog brenda.

Brazilska manekenka Adrijana Lima privukla je veliku pažnju tokom boravka u Parizu, gdje se pojavila na jednom od događaja u okviru Sedmice mode.

Četrdesetpetogodišnja bivša „Viktorija's sikret“ anđelica uskoro bi trebalo ponovo da se pojavi na pisti ovog poznatog brenda.

Zabrinutost zbog kilaže

Lima je prisustvovala događaju magazina „Revolv“, a za tu priliku odabrala je kratku crnu kožnu haljinu, odnosno kreaciju nalik kožnom mantilu, koju je upotpunila širokim kaišem. Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je njen izrazito vitak izgled.

Fotografije i snimci sa događaja ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici komentarisali promjene u njenom izgledu. Dok su pojedini izrazili zabrinutost zbog njenog gubitka kilograma, drugi su iznosili različite pretpostavke o mogućim razlozima promjene.

Fears for Adriana Lima, 45, as supermodel reveals extreme weight loss on Paris outing... weeks before Victoria's Secret show https://t.co/TYcivDfC4B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2026

Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je Lima koristila lijekove poput Ozempika ili se podvrgnula estetskim tretmanima. Međutim, za takve navode nema potvrde.

Među komentarima koji su se mogli pročitati na platformi Iks bili su i oni u kojima se njen izgled povezuje sa lijekovima za mršavljenje, dok su pojedini korisnici izrazili zabrinutost zbog načina na koji se danas prikazuju izrazito vitka tijela.

„Igre gladi“

Interesovanje javnosti za izgled Adrijane Lime nije novo.

Slična situacija dogodila se i u novembru 2023. godine, kada se pojavila na premijeri filma „Igre gladi: Ballada o pticama pevačicama i zmijama“ („The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“).

Tada su društvene mreže takođe bile preplavljene komentarima o njenom licu, a pojedini korisnici nagađali su da je imala estetske zahvate.

Lima je tada odgovorila na komentare putem Instagrama, poručivši da je riječ o licu umorne majke koja brine o djeci i kućnim ljubimcima.

Naredni nastup

Brazilska manekenka će se 18. oktobra ponovo pojaviti na pisti „Viktorija's sikreta“ u Los Anđelesu.

Njeno učešće na reviji 2026. godine već je potvrđeno, čime nastavlja svoj povratak na pistu nakon višegodišnje karijere tokom koje je bila jedno od najprepoznatljivijih lica ovog brenda.

Lima je tokom godina postala jedna od najpoznatijih „Viktorija's sikret“ anđelica, a na reviju se vraćala i nakon završetka dugogodišnje saradnje sa brendom.

Njen naredni nastup u Los Anđelesu biće još jedan u nizu pojavljivanja na velikim modnim događajima, prenosi Avaz