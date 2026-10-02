Golubović i Selaković o jačanju saradnje u oblasti kulture Srpske i Srbije

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović sastao se danas sa ministrom kulture Republike Srbije Nikolom Selakovićem.

Na sastanku je razgovarano o saradnji u oblasti kulture, dodatnom osnaživanju odnosa između srodnih ustanova kulture, kao i o daljoj realizaciji manifestacije „Dani Srbije u Republici Srpskoj“.

Tema razgovora bila je i nova konkursna linija Ministarstva kulture Republike Srbije „Srpska u fokusu“, namijenjena podršci projektima i programima u oblasti kulture u Republici Srpskoj u iznosu od preko 1,1 miliona KM.

Sagovornici su razmotrili prijedloge predstojećih aktivnosti i nastavak institucionalne saradnje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva kulture Republike Srbije, navodi se u saopštenju.