Neuništivi Đoković u četvrtfinalu Pekinga poslije preokreta

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu pobjedom protiv Junčaoketea Bua poslije preokreta rezultatom 4:6, 7:6, 6:2. Za mjesto u polufinalu srpski as igraće protiv pobjednika duela Saša Zverev/Junčeng Šang.

Novak Đoković upisao je 31. vezanu pobjedu na turniru u Pekingu. Nikada najveći svih vremena nije izgubio u tom gradu i sada se taj nestvarni niz nastavlja, iako je protivnik dao sve od sebe da ga prekine.

Borba je trajala dva sata i 52 minuta.

Iako je Novakov protivnik „na papiru“, odnosno prema rangu, trebalo da bude lakši zalogaj od Nuno Borgeša, situacija je bila suprotna.

Rano su srpskog asa počeli da muče problemi sa kojima vodi borbu tokom cijele sezone i već poslije prvih nekoliko gemova vidjelo se da je situacija daleko od idealne. Upisao je Novak šest as servisa, ali je procenat prvog servisa bio na svega 58 odsto, što je bilo premalo.

Presudan je bio sedmi gem koji je Novak otvorio dobro, ali je Bu znao da kazni svaku grešku. Propustio je kineski teniser najprije tri brejk lopte u tom gemu i to zbog jeftinih grešaka, ali je na kraju četvrtu iskoristio.

Do kraja seta Novak je ostao bez šanse da uzvrati i za tih 50 minuta igre protivniku nije zaprijetio nijednom brejk loptom, pa je tako Bu došao do seta.

Daleko bolje je Novak izgledao na terenu u drugom setu i to od samog početka istog. Bolje se kretao, sigurnije servirao i lakše osvajao servis gemove, a što je bilo najvažnije, počeo je i da prijeti na protivnikov servis.

Do prve prilike za brejk Đoković je došao u četvrtom servis gemu i iskoristio je, ali mu je za to bila potrebna iscrpna borba koja ga je koštala, jer za naredni gem nije imao toliko snage, a Bu je to kaznio i ekspresno vratio brejk.

Uslijedio je medicinski tajm-aut, što se i očekivalo, i na teren se vratio nešto energičniji, ali su i dalje problem pravile iscrpljujuće razmjene koje je pokušavao da izazove Bu, jer je znao da je u tom segmentu u prednosti u odnosu na najboljeg svih vremena.

Nije se predavao Novak, nastavio je da se bori do posljednjeg atoma snage i uspio je da dođe do taj-brejka, a tamo je pokazao čistu dominaciju. Potpuno je pritisak samljeo Bua i tako je Đoković izborio treći set koji nije mogao bolje da počne.

Skroz je oporavljen i svjež Novak ušao u set odluke i već u prvom gemu napravio je brejk. To mu je dodatno donijelo snage i energije, pa je srpski as zaplesao po terenu i još jednom protivniku oduzeo servis gem. Tada je bilo jasno da Novak ide ka 31. uzastopnoj pobjedi u Pekingu.