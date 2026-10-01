Sjajne vijesti za Novaka Đokovića

Novak Đoković od danas može da posmatra totalno drugačije svoj žrijeb u Pekingu, jer su mu dva najveća favorita u drugom dijelu žrijeba eliminisana na startu turnira, pa mu se sada glavno ime eventualnog protivnika u finalu totalno promijenilo.

Nakon ispadanja Feliksa Ože Alijasima, Flavio Koboli je naredna žrtva prvog kola nadmetanja u kineskom gradu, a Italijan je glatko poražen od Romana Safiulina iz Rusije sa 6:3, 6:2.

Isprva, projektovano je Đoković u borbi za titulu gledao na Ože Alijasima, a onda kada je Kanađanin ispao, naredni kandidat za to mjesto postao je Koboli. Sada više ni njega nema.

Prvo da se riješi ona glavna nedaumica - najteži mogući protivnik Novaka, ukoliko prođe do samog finala, sada je Aleks De Minor.

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No, Đokovića prvo čeka meč sa Kinezom Buom u drugoj rundi, a zatim i vjerovatno sudar sa Aleksandrom Zverevim u četvrtfinalu, tako da mu je prilično dug put do posljednjeg susreta u Pekingu.

Što se samog Kobolija tiče, istrpio je samo 85 minuta udare nezgodnog Safiulina koji je baš i protiv Đokovića na Vimbldonu pokazao da je tvrd orah i da je spreman ove sezone da napravi svima probleme.

Tako se izborio za drugu rundu i igraće protiv Talona Grikspora ili Andreja Rubljova.

(Telegraf)