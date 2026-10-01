Logo

Poznato kolika kazna prijeti Ronaldu nakon što je napustio tim

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 10:54

Komentari:

0
Познато колика казна пријети Роналду након што је напустио тим
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Kristijanu Ronaldu, jednom od najboljih fudbalera današnjice, ali i svih vremena, nakon što je napustio kamp reprezentacije Portugala, prijeti kazna matičnog fudbalskog saveza.

Kakva kazna prijeti Ronaldu?

U disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Portugala stoji da svojevoljno napuštanje reprezentacije uključuje suspenziju od jednog do šest mjeseci igranja za reprezentaciju, ali i novčanu kaznu.

"Svaki igrač koji, nakon što je redovno pozvan, neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili bilo kojoj aktivnosti nacionalnih timova ili vezanoj za sportsku reprezentaciju Saveza ili Portugala, biće sankcionisan suspenzijom od jednog do šest meseci, a dodatno, ako je igrač profesionalac, novčanom kaznom između 500 i 1.000 evra", stoji u članu 150 Pravilnika Fudbalskog saveza Portugala, pišu Nezavisne novine.

Zašto je Ronaldo napustio kamp Portugala?

Podsjećamo, Ronaldo je napustio tabor reprezentacije pred utakmicu sa Danskom u Ligi nacija.

Ronaldo se na ovo odlučio naprasno, nezadovoljan tretmanom kod Žorža Žezusa, koji je na konferenciji za medije poručio da će Gonzalo Ramos početi meč i da je on glavni i da on odlučuje ko će igrati.

Šta je Ronaldo poručio nakon odlaska?

Ronaldo je odluku objavio na Instagramu, navodeći da je uslijedila nakon konferencije za medije selektora Žorža Žesusa i razgovora sa predsjednikom Portugalskog fudbalskog saveza.

"Poslije konferencije za novinare selektora reprezentacije i poslije razgovora sa predsjednikom Portugalskog fudbalskog saveza, donio sam odluku da napustim trening kamp reprezentacije. U dogledno vrijeme saopštiću Portugalcima istinu o razlozima koji su motivisali moj odlazak iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim mojim saigračima", napisao je 41-godišnji Ronaldo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Kazna

Portugal

fudbaler

Komentari (0)

Više iz rubrike

Монографија Борац

Fudbal

"Vijek banjalučkog Borca": Monografija za sva vremena

1 d

0
Роналдо напустио Португал!

Fudbal

Ronaldo napustio Portugal!

1 d

0
Шок за Роналда! Неће бити стартер против Данске

Fudbal

Šok za Ronalda! Neće biti starter protiv Danske

1 d

0
Рафиња повријеђен, напустио Бразил

Fudbal

Rafinja povrijeđen, napustio Brazil

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima