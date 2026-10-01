Poznato kolika kazna prijeti Ronaldu nakon što je napustio tim

Kristijanu Ronaldu, jednom od najboljih fudbalera današnjice, ali i svih vremena, nakon što je napustio kamp reprezentacije Portugala, prijeti kazna matičnog fudbalskog saveza.

Kakva kazna prijeti Ronaldu?

U disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Portugala stoji da svojevoljno napuštanje reprezentacije uključuje suspenziju od jednog do šest mjeseci igranja za reprezentaciju, ali i novčanu kaznu.

"Svaki igrač koji, nakon što je redovno pozvan, neopravdano napusti ili se ne pojavi na treningu, utakmici ili bilo kojoj aktivnosti nacionalnih timova ili vezanoj za sportsku reprezentaciju Saveza ili Portugala, biće sankcionisan suspenzijom od jednog do šest meseci, a dodatno, ako je igrač profesionalac, novčanom kaznom između 500 i 1.000 evra", stoji u članu 150 Pravilnika Fudbalskog saveza Portugala, pišu Nezavisne novine.

Zašto je Ronaldo napustio kamp Portugala?

Podsjećamo, Ronaldo je napustio tabor reprezentacije pred utakmicu sa Danskom u Ligi nacija.

Ronaldo se na ovo odlučio naprasno, nezadovoljan tretmanom kod Žorža Žezusa, koji je na konferenciji za medije poručio da će Gonzalo Ramos početi meč i da je on glavni i da on odlučuje ko će igrati.

Šta je Ronaldo poručio nakon odlaska?

Ronaldo je odluku objavio na Instagramu, navodeći da je uslijedila nakon konferencije za medije selektora Žorža Žesusa i razgovora sa predsjednikom Portugalskog fudbalskog saveza.

"Poslije konferencije za novinare selektora reprezentacije i poslije razgovora sa predsjednikom Portugalskog fudbalskog saveza, donio sam odluku da napustim trening kamp reprezentacije. U dogledno vrijeme saopštiću Portugalcima istinu o razlozima koji su motivisali moj odlazak iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim mojim saigračima", napisao je 41-godišnji Ronaldo.