Rafinja povrijeđen, napustio Brazil

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Fudbaler Barselone Rafinja napustio je reprezentaciju Brazila i vratiće se u klub, saopštio je Fudbalski savez Brazila.
Rafinja je u utorak zamijenjen na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Australije nakon što je osjetio bol u desnoj butini.
Fudbaler Barselone je ljetos imao problema sa desnom butinom zbog čega nije igrao na tri utakmice tokom Svjetskog prvenstva.
"Odluka da se vrati u Barselonu na liječenje se smatra merom predostrožnosti kako bi se izbjegli rizici", naveo je Fudbalski savez Brazila.
Fudbaleri Brazila igraće 3. oktobra prijateljski meč protiv Indije u Kalkuti.
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