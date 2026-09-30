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Rafinja povrijeđen, napustio Brazil

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30.09.2026 18:05

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Рафиња повријеђен, напустио Бразил
Foto: Tanjug/AP/Jose Breton

Fudbaler Barselone Rafinja napustio je reprezentaciju Brazila i vratiće se u klub, saopštio je Fudbalski savez Brazila.

Rafinja je u utorak zamijenjen na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Australije nakon što je osjetio bol u desnoj butini.

Fudbaler Barselone je ljetos imao problema sa desnom butinom zbog čega nije igrao na tri utakmice tokom Svjetskog prvenstva.

"Odluka da se vrati u Barselonu na liječenje se smatra merom predostrožnosti kako bi se izbjegli rizici", naveo je Fudbalski savez Brazila.

Fudbaleri Brazila igraće 3. oktobra prijateljski meč protiv Indije u Kalkuti.

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Barselona

povreda

Rafinja

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