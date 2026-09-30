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Fudbalski savez Srpske obezbijedio teren FK Željezničar Sport tim

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30.09.2026 12:57

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Фудбалски савез Републике Српске
Foto: Screenshot/Instagram

Fudbalski savez Republike Srpske nastavlja da podržava klubove koji svojim radom, organizacijom i posvećenošću razvoju mladih igrača pokazuju da imaju jasnu viziju budućnosti.

Jedan od takvih primjera je svakako FK Željezničar Sport tim iz Banjaluke, klub koji je godinama prepoznatljiv po kontinuitetu stvaranja kvalitetnih igrača iz vlastitih omladinskih selekcija, ali i rezultatima koje postiže.

Prepoznajući značaj tog rada, Savez na čelu s predsjednikom Vicom Zeljkovićem je obezbijedio novi teren koji će FK Željezničar Sport tim staviti na raspolaganje za dalji razvoj kluba i njegovih selekcija. Ovaj potez predstavlja konkretnu podršku klubu, ali i ulaganje u budućnost fudbala Republike Srpske.

Zlatko Davidović, predsjednik FK Željezničar Sport tim se zahvalio predsjedniku Zeljkoviću i Fudbalskom savezu Republike Srpske na podršci u razvoju klupske infrastrukture, koja je jedan od temelja razvoja fudbala u Republici Srpskoj.

Fudbalski savez Republike Srpske će i ubuduće nastojati da prepoznaje sredine koje ulažu u mlade i davaće im podršku kako u infrastrukturi, tako i na svaki drugi način.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Željezničar

Fudbalski savez Republike Srpske

Fudbalski teren

Fudbal

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