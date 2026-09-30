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Stara 30 godina, a biće hit jeseni: Od oktobra je nosimo uz sve

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30.09.2026 12:31

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Жена носи кожну јакну.
Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko

Predimenzionirana braon kožna jakna sa vintidž efektom mogla bi ove jeseni da potisne klasičnu crnu, posebno od oktobra.

Najbolje izgleda u nijansama čokolade, konjaka i tamne kafe, uz patiniranu i blago izblijedelu završnicu. Nosi se lako uz farmerke, suknje, haljine i široke pantalone, a što je manje savršena, to djeluje modernije.

Ako postoji jedan komad koji bi ove jeseni mogao da potisne klasičnu crnu kožnu jaknu, onda je to predimenzionirana braon kožna jakna sa iznošenim, vintidž efektom. Već na prvi pogled djeluje kao komad koji je godinama čuvan u ormaru neke modne ikone, a upravo u tome leži njen šarm.

Tokom oktobra, kada temperature postanu idealne za slojevito oblačenje, ovakav model mogao bi da postane jedan od najpoželjnijih komada u garderoberu. Za razliku od strogo krojenih kožnih jakni koje prate liniju tijela, novi favorit ima opuštenu siluetu, spuštena ramena i nešto duže rukave, zbog čega čitava kombinacija momentalno dobija nonšalantan izgled.

Braon koža preuzima glavnu riječ

Crna kožna jakna jeste vječni klasik, ali duboke nijanse čokolade, konjaka i tamne kafe mnogo prirodnije se uklapaju u jesenju paletu. Posebno su zanimljivi modeli kod kojih koža nije savršeno jednolična, već ima patinirani, blago izblijedeli efekat.

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„Upravo takva završnica čini da jakna izgleda skuplje i zanimljivije, kao autentičan vintidž komad koji je pronađen posle dugog traganja. Što je koža naizgled 'istrošenija', to je efekat upečatljiviji.“

Nosiće se uz farmerke, suknje, ali i elegantne pantalone

Najveća prednost ove jakne je to što ne zahtijeva komplikovan stajling. Dovoljni su crni džemper, farmerke i jednostavan kaiš da bi izgledala efektno.

Međutim, ovog oktobra možemo je očekivati i u nešto neočekivanijim kombinacijama - preko ženstvene haljine, uz dugu satensku ili čipkastu suknju, široke pantalone, mokasine ili čizme. Posebno dobro izgleda kada se spoji sa drugim toplim jesenjim tonovima: bež, bordo, maslinastom, krem i tamnocrvenom.

Jakna koja zapravo izgleda bolje što je manje „savršena“

Ovo nije trend koji zahtijeva besprekoran, nov komad. Naprotiv. Nabori, tragovi nošenja, neujednačena boja i vintidž patina postaju dio estetike, pa će čak i stara braon kožna jakna iz ormara možda odjednom izgledati mnogo aktuelnije nego prethodnih sezona.

Zato prije nego što krenete u kupovinu nove jakne za jesen, zavirite u sopstveni ormar, maminu garderobu ili vintidž prodavnice. Moguće je da se upravo tamo krije komad koji će od oktobra izgledati kao jedan od najvećih modnih trendova sezone, prenosi Stil.

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Odjeća

jakna

moda

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