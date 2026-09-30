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Vranješ pisao CIK-u: Mogu li se održati izbori u Ambasadi nakon odluke Konakovića

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30.09.2026 12:08

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Врањеш писао ЦИК-у: Могу ли се одржати избори у Амбасади након одлуке Конаковића
Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ poslao je danas novu urgenciju CIK-u BiH o tome da li izbori u Ambasadi BiH u Beogradu mogu da budu održani bez članova biračkog odbora iz reda srpskog naroda, koje je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković povukao na "konsultacije" u sjedište Ministarstva.

Vranješ je u dopisu, u koji je Srna imala uvid, članovima CIK-a ukazao da član 1.5 stav pet Izbornog zakona BiH propisuje da CIK imenuje biračke odbore za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, tako da u svakom biračkom odboru moraju da budu zastupljeni članovi iz svakog konstitutivnog naroda.

On je članove CIK-a podsjetio da su svojim rješenjem o imenovanju članova biračkog odbora od 17. septembra obezbijedili zastupljenost članova biračkog odbora u Ambasadi BiH u Beogradu iz svakog konstitutivnog naroda.

"Međutim, kako su po nalogu ministra inostranih poslova članovi biračkog odbora srpske nacionalnosti iz Ambasade BiH u Beogradu pozvani na takozvane `konsultacije` u sjedište Ministarstva, izvršenje ove odluke dovedeno je u pitanje", upozorio je Vranješ.

On je napomenuo da je od CIK-a već zatražio informaciju o načinu sprovođenja izbora u Ambasadi BiH u Beogradu i ukazao na narušavanje integriteta izbornog procesa na tom biračkom mjestu, ali da nije dobio odgovor.

Zbog toga je još jednom pozvao CIK da dostavi informaciju šta je preduzeo po pitanju očiglednog kršenja Izbornog zakona BiH od strane ministra inostranih poslova BiH i da odgovori kako vidi prevazilaženje postojećeg stanja.

Konaković je na konsultacije U Sarajevo pozvao predsjednika i zamjenskog člana biračkog odbora na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu, što je Vranješ u svom ranijem dopisu predočio CIK-u.

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Aleksandar Vranješ

CIK BiH

Izbori 2026

Elmedin Konaković

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