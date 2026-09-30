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Bitno: Kultura sjećanja

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Izvor:

ATV

30.09.2026 13:09
Битно: Култура сјећања
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o značaju kulture sjećanja, povodom premijere filma Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 – D‌jeca Kozare“.

Za „Bitno” govore: Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske, Tanja Tuleković, direktor „Spomen-područja Donja Gradina“, Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Anja Ilić, direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske,
Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Lordan Zafranović, reditelj filma „Zlatni rez 42 – D‌jeca Kozare“.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Predrag Ćurković.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Predrag Ćurković

Viktor Nuždić

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