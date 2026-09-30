Bitno: Kultura sjećanja

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o značaju kulture sjećanja, povodom premijere filma Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“.
Za „Bitno” govore: Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske, Tanja Tuleković, direktor „Spomen-područja Donja Gradina“, Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Anja Ilić, direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske,
Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Lordan Zafranović, reditelj filma „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Predrag Ćurković.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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