Logo

Dodik i Minić stigli iz Moskve

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 13:53

Komentari:

1
Додик и Минић стигли из Москве
Foto: Kremlin

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik doputovali su na aerodrom Banjaluka nakon posjete Ruskoj Federaciji gdje su se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Povodom ove posjete Dodik i Minić održaće konferenciju za novinare na Aerodromu Banjaluka.

Nakon sastanka sa Putinom, Dodik je rekao da je ruski predsjednik potvrdio da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, te da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".

Delegacija Srpske se tokom posjete Ruskoj Federaciji sastala sa predstavnicima Ruske akademije nauka.

Dodik je posjetio i Moskovski državni institut za međunarodne odnose, razgovarao sa rukovodstvom te prestižne visokoškolske ustanove, te održao predavanje studentima o temi "Budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Milorad Dodik

Vladimir Putin

Moskva

Komentari (1)

Više iz rubrike

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Gdje je Blanuša bio kada je Srbima bilo najteže

9 h

6
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Nebojšu Kuštrinovića će pamtiti brojne generacije

10 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo odgovorilo Kresojeviću: Obratila nam se porodica, provjerite činjenice

11 h

11
директор Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Preduzeli smo sve da prihvatimo saobraćaj sa novog integrisanog GP i novog mosta preko Save na Rači

11 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima