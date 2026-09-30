Dodik i Minić stigli iz Moskve

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik doputovali su na aerodrom Banjaluka nakon posjete Ruskoj Federaciji gdje su se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Povodom ove posjete Dodik i Minić održaće konferenciju za novinare na Aerodromu Banjaluka.
Nakon sastanka sa Putinom, Dodik je rekao da je ruski predsjednik potvrdio da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, te da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".
Delegacija Srpske se tokom posjete Ruskoj Federaciji sastala sa predstavnicima Ruske akademije nauka.
Dodik je posjetio i Moskovski državni institut za međunarodne odnose, razgovarao sa rukovodstvom te prestižne visokoškolske ustanove, te održao predavanje studentima o temi "Budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa".
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