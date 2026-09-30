Dodik: Da sam slijedio put političkog Sarajeva oni sada ne bi imali gasa

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je, nakon povratka iz Rusije, da patološka mržnja političkog Sarajeva prema Srbima i Republici Srpskoj ne može ništa izgraditi već samo dovesti do raspada.

Kako je naglasio, rukovodstvo Srpske, sa druge strane, ulaže ogromne napore da se očuvaju mir i stabilnost, uprkos pokušajima da se to prikaže drukčije.

"I moje povlačenje sa mjesta predsjednika Republike bilo je u tom smislu da se očuva stabilnost, pored nepravde koja je vasionska. Ali, mi povlačimo racionalne poteze", naglašava Dodik.

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Sa druge strane, kaže on, iz Sarajeva ne dolazi ništa racionalno, ali da Republika Srpska neće slijediti taj put.

"Pa nekidan su nas ponovo ponizili, ponovo misle da će to tako ostati, ponovo se smiju po kafićima u Sarajevu i šprdaju s nama. Ja im poručujem, neće vam to tako proći. Oni su napisali monografiju u vezi sa diplomatskim aktivnostima BiH i ono što su muslimani radili od 1991. do 1995. godine prikazali su kao aktivnosti diplomatije BiH. To je laž, to ne postoji, mi to ne prihvatamo. Zašto mislite da ćemo mi to uraditi, zašto trošite zajednički novac za te monografije, ko ste vi da to više radite? Ko ste vi da odete u svijet i govorite o tome kako samo treba kazniti Republiku Srpsku. Ja da sam slijedio njihov put, oni već sada ne bi imali gasa", istakao je Dodik,.