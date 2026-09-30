Pjevačica rodila dijete milioneru, govorila o životu u Americi: "Niko nam nije pomogao"

Pjevačica Azra Husarkić koja se proslavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" napustila je Srbiju. Ona se udala za milionera sa kojim živi u Americi, a sada je sa bebom i mužem vratila u Srbiju gdje je gostovala u emisiji "Amidži šou".

Azra je u studio ušetala u društvu markantnog muškarca, a pjevačica je odmah razjasnila o kome je riječ. Naime, ona je otkrila da njihov prijatelj koji glumi u njenom novom spotu, ali i čovjek koji se pojavljivao u spotovima Lejdi Gage i drugih svjetskih zvijezda.

Pored muzičkih novosti, Azra je progovorila i o detaljima iz privatnog života. Otkrila je da se prije mjesec dana, poslije 11 mjeseci provedenih u Americi, vratila u Srbiju sa mužem i ćerkom. Pjevačica je ispričala da je od porođaja prošlo 16 meseci i da su ona i suprug sami podizali dijete bez ičije pomoći, dok im sada u Srbiji roditelji pomažu oko odgajanja kako bi se malo odmorila. Poručila je i da muziku nije zapostavila, da sprema nove pjesme i koreografije, te da će nastaviti sa nastupima čim bude spremna da se odvoji od ćerke.

- Znate kako je kad se porodiš, pa ti treba pomoć majke. Sve je na nama bilo i evo, prošlo je 16 mjeseci i bez ičije pomoći smo digli naše dijete. Sad nam malo roditelji pomažu da se ja malo odmorim. Mislim, ja sam tu uvijek oko ćerke. Nisam ni mogla da pomislim koja je to ljubav dok nisam postala majka- Nisam zapostavila muziku, pravimo lijepu priču što se tiče pjesama i koreografije, a kad ja budem spremna da se odvojim od ćerke, nastavljamo tamo gde smo stali - rekla je Azra.

Slobina afera sa Lunom

Inače, u "Amidži šou" gostovao je Sloba Radanović sa suprugom Jelenom, kada su se dotakli njegove afere u rijalitiju.

- Nisam zapostavila muziku, pravimo lepu priču što se tiče pjesama i koreografije, a kad ja budem spremna da se odvojim od ćerke, nastavljamo tamo gdje smo stali - rekla je Azra.

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- Svidio mi se fizički i kao osoba, rekla je Jelena, dok je Sloba priznao da joj je bilo drago što nije dozvolila da joj javno mnjenje kreira mišljenje o njemu.

- Nisam očekivao da u tako lijepoj djevojci tako lijepa duša.

Jelena se osvrnula na ljubavni trougao u kome se Sloba našao u rijalitiju.

- Ta situacija je izvukla iz njega sve i loše i dobro. Znala sam šta dobijam, to živim i danas, rekla je Jelena.

- Neko drugi bi na mom mjestu prezubpčio dodao je Sloba.

Voditelj je pitao kako funkcionišu kao porodica, a Jelena je istakla da imaju odličnu organizaciju, a zatim otkrila da sutra putuju za Istanbul gdje će njenom sinu uraditi intervenciju.

- Poslije ponoći letimo, Naumu rade fekalnu transplantaciju u petak se vraćamo i loba bukvalno sa aerodroma ide da pjeva.

(blic)