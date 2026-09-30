Nives Celzijus na izletu sa bivšim suprugom i njegovom partnerkom

Autor:ATV redakcija
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Nives Celzijus objavila je na Instagramu fotografije sa vikend izleta na kojem je bila sa bivšim suprugom Dinom Drpićem i njegovom sadašnjom partnerkom Ines Katarinom Sušom.
Uz fotografije je poručila da je nedjelju provela sa srećnom porodicom i najboljim komšijama.
Dobar odnos sa partnerkom bivšeg supruga
Nives Celzijus je i ranije javno govorila o Ines Katarini sa poštovanjem. Posebno je isticala odnos koji je Ines od početka izgradila sa njenom i Dinovom djecom.
Nives je svojevremeno opisala Ines kao predivnu djevojku, navodeći da je Leonea i Taišu od prvog susreta prihvatila kao dio porodice. Istakla je i da se divi njenom karakteru i načinu na koji je prihvatila porodičnu situaciju.
Da među njima nema netrpeljivosti, moglo se vidjeti i ranije. Pažnju javnosti privukla je objava njihove kćerke na društvenim mrežama, u kojoj je pokazala prepisku svoje majke sa Ines i napisala koliko joj znači što ima takvu majku i maćehu. Nives je tada podijelila njenu objavu uz poruku o velikoj srećnoj porodici.
Nives je ranije otkrila i da ona i Dino nisu odmah nakon razvoda uspjeli da izgrade prijateljski odnos. Prema njenim riječima, bilo je potrebno da prođe određeno vrijeme kako bi pronašli način da funkcionišu, prvenstveno zbog svoje djece, piše Indeks.
Ispričala je i da su im Leone i Taiša kasnije govorili kako bi voljeli da su se roditelji ranije razišli, kako ne bi morali da odrastaju uz njihove svađe.
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