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Ubila se 13-godišnja kćerka slavnog glumca

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30.09.2026 08:51

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Чад Лоу с породицом
Foto: Instagram

Glumac Čad Lou, kog publika najviše pamti iz serije "Priti litl lajers" i njegova supruga, producentkinja Kim Pejnter, izgubili su trinaestogodišnju kćerku Fionu Hepler Lou.

U izjavi dostavljenoj magazinu "Pipl" u utorak, 29. septembra, porodica Lou je navela: "Duboko su nam slomljena srca zbog gubitka naše voljene Fione".

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Fione su se prisjetili kao "djevojčice pune ljubavi, koja je bila pametna, kreativna i obožavala da pleše".

"Sestre su je obožavale, a roditelji su je neizmjerno voljeli", navela je porodica, dodajući: "Zapravo, bila je svjetlost našeg života".

Potom je porodica iznijela i molbu za javnost:

"Njen odlazak je razoran za cijelu našu porodicu i u ovom trenutku molimo za molitve i privatnost. Ako se vi ili neko koga poznajete bori sa mentalnim zdravljem, molimo vas da se obratite liniji za pomoć".

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Podsetimo, Čed (58) i Kim (52) dobili su Fionu 16. novembra 2012. godine. Ona je bila srednja od njihove tri kćerke.

Njihova najstarija kćerka, Mejbel Pejnter, ima 17 godina, a najmlađa, Niksi Barbara, ima 10 godina.

(Mondo)

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