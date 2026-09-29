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Ova pjevačica posjeduje najskuplju vilu na estradi: Uživa u luksuzu sa porodicom

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29.09.2026 11:33

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пјевачица музика народна музика фолк животна прича
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Goca Božinovska već decenijama živi u raju u Surčinu sa sinom Mirkom, snajkom Bogdanom i unucima, a njena velelepna vila procjenjuje se na nevjerovatnih 700.000 evra.

Goca u stečenom luksuzu uživa sa sinom Mirkom Šijanom, snajkom Bojanom i unucima Zoranom i Vukanom. Unutrašnjost kuće obiluje zlatnim detaljima, a pažnju posebno privlači ogroman kristalni luster.

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Kako bi sačuvala svoj mir, vila je od radoznalih pogleda zaštićena visokom ogradom i drvoredima.

U prostranom dvorištu nalazi se veliki bazen neobičnog oblika okružen zelenilom, a poseban egzotičan pečat daju mu posađena stabla banane.

Centralni dio dvorišta vile u Surčinu zauzima bazen, koji je tokom ljeta, mjesto porodičnog okupljanja i druženja.

Tu su i palme i ležaljka sa baldahinom za porodični odmor i uživanje.

Oko bazena dvorište je popločano kamenom, dok je ostatak u travi, na kojoj se dječaci bezbrižno igraju.

Podsjetimo, u centru dvorišta nalazi se dvospratna vila, za koju su mediji ranije pisali da se njena vrijednost procjenjuje na oko 700.000 evra.

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Goca progovorila o životu u vili

O životu u Surčinu, pjevačica Goca Božinovska svojevremeno je govorila:

- Ovdje sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i prije useljenja devet godina živjela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najljepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše djece, njihovo djetinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovdje je moja sreća. Djeca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lijepo - izjavila je Goca Božinovska jednom prilikom.

(Telegraf.rs)

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Goca Božinovska

Pjevačica

estrada

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