Plata do 49.000 era godišnje: Traže radnike koji govore srpski jezik

Austrijske kompanije traže radnike koji govore srpski ili hrvatski. Za pojedine poslove početna plata ide do 49.000 evra bruto godišnje.

Aktuelni oglasi pokazuju da se takvi radnici traže u logistici, administraciji, poslovnoj podršci i tehničkim zanimanjima, dok za pojedine pozicije početna bruto godišnja plata ide i do 49.000 evra.

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Pored njemačkog i engleskog jezika, pojedine austrijske kompanije traže i poznavanje jezika sa prostora Balkana, naročito kada posao uključuje komunikaciju sa klijentima, vozačima ili poslovnim partnerima iz jugoistočne Evrope.

Poslovi nisu ograničeni samo na Beč. Među aktuelnim oglasima nalaze se radna mjesta u Viener Nojdorfu, Velsu i drugim dijelovima Austrije, piše "Kroativ".

Kompanija LKV VALTER u Viener Nojdorfu traži Transport Menadžera za međunarodnu organizaciju transporta.

Uslov je veoma dobro znanje srpskog uz njemački ili engleski jezik. Za ovu poziciju prethodno iskustvo nije obavezno, a kompanija predviđa obuku.

Početna bruto godišnja plata iznosi 43.800 evra, odnosno oko 3.650 evra bruto mjesečno kada se godišnji iznos podijeli na 12 mjeseci.

Posao je predviđen za puno radno vrijeme, a među pogodnostima se navode mogućnost rada od kuće i fleksibilno radno vrijeme.

U Velsu plata ide do 49.000 evra godišnje

Još jedna zanimljiva ponuda dolazi iz Velsa.

Kompanija Mitutojo Austria traži zaposlenog za poziciju Opererejšnal Biznis Servis Spešalist za tržište jugoistočne Evrope.

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Kandidat treba da govori njemački i engleski jezik na nivou B2, kao i srpski i hrvatski jezik na nivou B2.

Za ovu poziciju navedena je početna bruto godišnja plata od najmanje 49.000 evra, što odgovara iznosu od oko 4.083 evra bruto mjesečno kada se godišnja plata podijeli na 12 mjeseci.

Predviđen je i hibridni model rada, odnosno mogućnost obavljanja dijela posla od kuće.

Srpski i hrvatski traženi i za administrativne poslove

Poznavanje jezika Balkana pojavljuje se i u oglasima za kancelarijske i administrativne poslove u Beču.

U pojedinim slučajevima srpski ili hrvatski nisu osnovni uslov, već se navode kao dodatna prednost.

Takvo znanje može biti posebno značajno na radnim mjestima gdje zaposleni svakodnevno komuniciraju sa klijentima različitog porijekla ili sarađuju sa tržištima jugoistočne Evrope.

Poslovi nisu samo za kancelarijske radnike

Potražnja postoji i za tehnička zanimanja.

U jednom od aktuelnih oglasa za radno mesto LKV mehaničara navedena je početna bruto satnica od 17,66 evra, uz mogućnost veće zarade u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija.

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Među jezicima koji se navode u oglasu su hrvatski i srpski.

Kod ovakvih poslova, međutim, poznavanje jezika predstavlja samo dio uslova. Važni su i stručna sprema, iskustvo i odgovarajuće tehničke kvalifikacije.

Koji poslovi najčešće traže jezike sa Balkana?

Aktuelni oglasi pokazuju da se srpski i hrvatski mogu pronaći kao traženi ili poželjni jezici na različitim pozicijama:

logistika i transport,

administracija,

poslovna podrška,

korisnička podrška,

prodaja,

tehnička zanimanja,

održavanje i mehatronika.

Posebno su zanimljivi poslovi povezani sa tržištem jugoistočne Evrope, gdje poznavanje jezika može biti direktno povezano sa svakodnevnim radnim zadacima.

Njemački je i dalje veoma važan

Iako se u oglasima traže srpski ili hrvatski to uglavnom ne znači da njemački jezik nije potreban.

Za pojedine pozicije traži se kombinacija njemačkog, engleskog i jednog ili više jezika sa Balkana.

Kod nekih poslova dovoljan je određeni nivo njemačkog, dok se kod drugih očekuje dobro ili veoma dobro poznavanje jezika.

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Zbog toga kandidati koji govore srpski ili hrvatski, a istovremeno imaju dobro znanje njemačkog ili engleskog, mogu odgovarati profilu koji pojedini poslodavci traže.

Plate zavise od pozicije

Razlika u zaradama pokazuje koliko posao i kvalifikacije utiču na primanja.

Za Transport Menadžera u Viener Nojdorfu navedena je početna bruto plata od 43.800 evra godišnje, dok se za poziciju u Mitutojo Austria navodi najmanje 49.000 evra bruto godišnje.

Kod tehničkih zanimanja zarada se može iskazivati po satu, pa je u jednom od oglasa navedeno 17,66 evra bruto po satu.

Važno je naglasiti da su navedeni iznosi bruto zarade, a stvarni iznos koji zaposleni dobija na račun zavisi od poreza, radnog vremena, kvalifikacija i drugih uslova zaposlenja.

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Aktuelni oglasi tako pokazuju da se srpski, hrvatski i bosanski jezik pojavljuju kao konkretna prednost na različitim poslovima u Austriji, posebno tamo gdje kompanije posluju sa tržištem jugoistočne Evrope.