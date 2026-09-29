Penzionisani policajac se ubio na protestima

Prošlog petka, 60-godišnji penzionisani policajac Ali Sekeroglu došao je na protest u Ankari ogrnut turskom zastavom.

Uzvikivao je da ne može da sastavi kraj s krajem i poručivao da "oni koji su nas doveli u ovu situaciju treba da se stide".

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"Ukoliko nisi tamo, jedna osoba će nedostajati. Nemoj reći: 'Kakva će biti razlika ako ne dođem?' Snaga je u jedinstvu. Bože moj, čuješ naše unutrašnje vapaje. Volio bih da ih čuju i naša država i oni koji nama upravljaju", napisao je.

U ruci je držao transparent, a u desnoj ruci pištolj koji je potom uperio u sebe i pred velikim brojem ljudi izvršio samoubistvo.

Na transparentu je pisalo: "Ne zbog novca, već zbog časti".

Sekeroglu je bio otac dvoje djece. Turski mediji navode da je nedavno dobio unuče, ali da nije mogao da mu priušti zlatni poklon koji nalaže običaj.

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U petak su penzioneri širom Turske održali proteste zahtijevajući linearno povećanje penzija.

U Ankari je protest održan ispred Ustavnog suda, a demonstranti su ukazivali na to da penzije nisu dovoljne za pokrivanje osnovnih životnih potreba.

Minimalna penzija je u julu iznosila 23.552 turske lire mjesečno, odnosno oko 420 evra.

Policijsko udruženje navodi da su prošle nedjelje zabilježena četiri slučaja samoubistva među policajcima - dva među aktivnim policajcima i dva među penzionisanim.

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Jedan slučaj dogodio se u Jalovi, gdje je policajac iz specijalnih jedinica, koji je u službi bio svega dva mjeseca, izvršio samoubistvo. Među preminulima su i Sekeroglu, kao i još jedan penzionisani policajac u Manisi, koji je sebi oduzeo život u svom domu.

(Telegraf)