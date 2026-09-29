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Presreli kamion, imali palice i noževe: Drama kod Rogatice

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29.09.2026 10:38

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prava drama dogodila se juče kod Rogatice, gd‌je su, kako se sumnja, trojica napadača presrela kamion, a zatim napala vozača, s tim što su imali palice i noževe kojim su oštetili to teretno vozilo.

Protiv V. J, Đ. R. i D. R. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

"Osumnjičeni su da su 28. septembra 2026. godine u mjestu Stjenice presreli teretno vozilo, zatim fizički napali vozača, te upotrebom palica i noževa oštetili kamion, nakon čega su se udaljili u pravcu Podromanije", rečeno je iz policije.

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nož

Palica

OJT Istočno Sarajevo

Komentari (2)

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