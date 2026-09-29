Presreli kamion, imali palice i noževe: Drama kod Rogatice

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Prava drama dogodila se juče kod Rogatice, gdje su, kako se sumnja, trojica napadača presrela kamion, a zatim napala vozača, s tim što su imali palice i noževe kojim su oštetili to teretno vozilo.
Protiv V. J, Đ. R. i D. R. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari
"Osumnjičeni su da su 28. septembra 2026. godine u mjestu Stjenice presreli teretno vozilo, zatim fizički napali vozača, te upotrebom palica i noževa oštetili kamion, nakon čega su se udaljili u pravcu Podromanije", rečeno je iz policije.
Svijet
Srbin uhapšen na njemačkoj granici: Policija otkrila šokantne detalje
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d1
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu