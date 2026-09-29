Šta znači "polza", "jara" i "ćutuk": Ovo su zaboravljene srpske riječi

ijenja i prilagođava, pa dok nove riječi ulaze u upotrebu, druge postepeno zaboravljamo.

Jezik se konstantno mMnoge riječi, bez kojih se nekada nije mogla ni zamisliti svakodnevna komunikacija, danas su pale u zaborav, a mlade generacije često ne znaju njihovo značenje.

Da li su vam poznate neke od sljedećih riječi koje su se ranije koristile u srpskom jeziku?

Ljesak - sjaj,

lipcao - uginuo,

dost - prijatelj,

polza - korist,

ćutuk - glup čovjek,

rezilak - bruka,

brkljačiti - govoriti nejasno,

jara - velika vrućina,

sehiriti - uživati,

džambas - trgovac.

Mnoge od ovih reči pozajmljenice su iz stranih jezika, a stari Srbi su ih uvrstili u svakodnevni govor.

U pojedinim dijelovima zemlje, još uvijek se mogu čuti.

(Informer)