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Šta znači "polza", "jara" i "ćutuk": Ovo su zaboravljene srpske riječi

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29.09.2026 11:23

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Шта значи "полза", "јара" и "ћутук": Ово су заборављене српске ријечи

ijenja i prilagođava, pa dok nove riječi ulaze u upotrebu, druge postepeno zaboravljamo.

Jezik se konstantno mMnoge riječi, bez kojih se nekada nije mogla ni zamisliti svakodnevna komunikacija, danas su pale u zaborav, a mlade generacije često ne znaju njihovo značenje.

Da li su vam poznate neke od sljedećih riječi koje su se ranije koristile u srpskom jeziku?

  • Ljesak - sjaj,
  • lipcao - uginuo,
  • dost - prijatelj,
  • polza - korist,
  • ćutuk - glup čovjek,
  • rezilak - bruka,
  • brkljačiti - govoriti nejasno,
  • jara - velika vrućina,
  • sehiriti - uživati,
  • džambas - trgovac.

Mnoge od ovih reči pozajmljenice su iz stranih jezika, a stari Srbi su ih uvrstili u svakodnevni govor.

U pojedinim dijelovima zemlje, još uvijek se mogu čuti.

(Informer)

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Tag :

srpski jezik

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