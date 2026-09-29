Šta znači "polza", "jara" i "ćutuk": Ovo su zaboravljene srpske riječi

Autor:ATV redakcija
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ijenja i prilagođava, pa dok nove riječi ulaze u upotrebu, druge postepeno zaboravljamo.
Jezik se konstantno mMnoge riječi, bez kojih se nekada nije mogla ni zamisliti svakodnevna komunikacija, danas su pale u zaborav, a mlade generacije često ne znaju njihovo značenje.
Da li su vam poznate neke od sljedećih riječi koje su se ranije koristile u srpskom jeziku?
Mnoge od ovih reči pozajmljenice su iz stranih jezika, a stari Srbi su ih uvrstili u svakodnevni govor.
U pojedinim dijelovima zemlje, još uvijek se mogu čuti.
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