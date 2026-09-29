Čarolija hercegovačkih vina: Ovo je tajna koju su čuvali i na dvoru

Bogata istorija vinogradarstva na ovim prostorima seže duboko u prošlost, a svaka kap nosi priču o suncu, kamenu i strasti domaćih vinogradara.

"Prve zapise o hercegovačkim vinima nalazimo u srednjem vijeku, a prvi kontigent izvezen je preko Trsta u Evropu 1883. godine. O kvalitetu hercegovačkih vina svjedoče mnoge medalje, koje su im dodjeljivane na međunarodnim izložbama vina. Prve zlatne medalje dodijeljene su 1898. i 1900. u Beču; 1901. u Parizu i 1903. godine u Londonu. Karakteristično za ovaj lokalitet je, da su Mađari kao iskusni vinogradari 1892. podigli vinogradarske plantaže i nešto kasnije podrum vina. Lastvanskim vinom Žilavka, izuzetnog kvaliteta, snabdijevao se Habsburški dvor u Beču. Pred početak I svjetskog rata Mađari su svoje vinograde i podrum vina prodali Šćepu Vujičiću, koji nastavlja tradiciju proizvodnje kvalitetnih vina", naveli su iz TORS-a.

Ova bogata tradicija i danas živi kroz hercegovačke vinske puteve, koji privlače ljubitelje kapljice iz cijelog svijeta željne autentičnih ukusa i istorijskih ambijenata.