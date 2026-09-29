Istraživanje "Metricsa": Ovo su rezultati u Izbornoj jedinici 9

Prema rezultatima istraživanja "Metricsa" u Izbornoj jedinici 9 kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima prednost sa podrškom od 44,4 odsto ispitanika.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 21,6 odsto ispitanika, dok se za nekog drugog kandidata opredjeljuje 5,0% ispitanika, a 29,0% je neodlučno ili odbija odgovor.

Zbog visokog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 1,5%, Savo Minić bilježi 50,5%, a Branko Blanuša 42,9%, dok se 5,1% odnosi na druge kandidate. Prema prikazanom modelu, očekivana razlika u apsolutnom broju glasova iznosi preko 4.000 glasova.

Republika Srpska Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 8

Važno je naglasiti da modelirana raspodjela nije direktno izmjeren rezultat niti konačan ishod izbora, već statistički izvedena projekcija zasnovana na rezultatima istraživanja i definisanim pretpostavkama modela.

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 54,4%, Marinko Božović 13,8%, a Nebojša Vukanović 13,6%, dok je 18,2% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 38,9%, SDS 12,4%, Lista Za pravdu i red 9,0%, a Pokret Sigurna Srpska 4,7%. Za druge političke opcije opredjeljuje se 15,3% ispitanika, dok je 19,7% neodlučno ili odbija odgovor.

Prema projekciji direktnih mandata, SNSD bilježi 3-4 mandata, SDS 1 mandat, a Lista Za pravdu i red 1 mandat. Za preostala 1-2 mandata se bore Pokret Sigurna Srpska, SPS i DNS/NPS.

Republika Srpska Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 7

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 9 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.192 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Trebinje, Foča, Bileća i Gacko, pri čemu su opštine u uzorku zastupljene proporcionalno broju izašlih glasača na prethodnim opštim izborima.

"Izbornom jedinicom 9 završavamo naš pregled izbornih jedinica u Republici Srpskoj. Kroz rezultate istraživanja prikazali smo trenutno raspoloženje birača po izbornim jedinicama, kao i projekcije dobijene statističkim modeliranjem podataka", navode iz "Metricsa".