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Huseini optužen za uzgoj kanabisa u pet laboratorija

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29.09.2026 13:23

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лабораторија Нермин Хусеини
Foto: MUP KS

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nermina Huseinija zbog uzgoja marihuane u čak pet laboratorija koje su otkrivene na području Sarajeva.

Optužnicom Kantonalno tužilaštva u Sarajevu Huseiniju je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa droge.

"Optuženi se tereti da je do 1. jula 2026. godine u stanu na području opšine Novi Grad, uzgajao i proizvodio kanabis namijenjen daljoj prodaji", saopštilo je KS Sarajevo.

Prema navodima iz optužnice, u stanu je instalirao tri laboratorije za uzgoj kanabisa, u kojima je pronađeno 266 stabljika, kao i oprema za njihov uzgoj. Takođe, tereti se da je i u drugom stanu na području opštine Novo Sarajevo, instalirao dvije laboratorije za uzgoj kanabisa, u kojima su pronađene ukupno 154 stabljike. Prilikom pretresa drugog stana, istražioci MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su i dvije vrećice sa 118,83 grama kanabisa, te 800 evra.

"Postupajuća tužiteljka predložila je produženje pritvora optuženom. Za glavni pretres je predloženo saslušanje pet svjedoka, vještaka za forenzička ispitivanja i vještačenja, te izvođenje oko 70 materijalnih dokaza", navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

laboratorija

marihuana

Optužnica

Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

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