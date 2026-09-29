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Užas u Gradišci: Zbog obljube dvije maloljetnice uhapšeno pet muškaraca!

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29.09.2026 12:21

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Ужас у Градишци: Због обљубе двије малољетнице ухапшено пет мушкараца!
Foto: ATV

Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice, saznaje ATV.

Šokantni slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca.

Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Istragu vode OJT Banjaluka i PU Gradiška.

Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava u PU Gradiška nisu mogli da otkrivaju bilo kakve informacije.

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Tagovi :

obljuba djeteta

hapšenje

Gradiška

OJT Banjaluka

Silovanje

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