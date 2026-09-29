Užas u Gradišci: Zbog obljube dvije maloljetnice uhapšeno pet muškaraca!

Autor:Ognjen Matavulj
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Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice, saznaje ATV.
Šokantni slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca.
Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
Istragu vode OJT Banjaluka i PU Gradiška.
Zbog osjetljivosti slučaja i zaštite žrtava u PU Gradiška nisu mogli da otkrivaju bilo kakve informacije.
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