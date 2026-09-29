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Obustava saobraćaja u jednom banjalučkom naselju

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29.09.2026 12:59

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МУП Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Zbog izvođenja završnih radova na sanaciji puta u VII kuljanskoj ulici, sutra, 30. septembra, biće obustavljen saobraćaj.

Obustava saobraćaja trajaće od osam do 15 časova.

Učesnicima u saobraćaju upućen je apel za razumijevanje i oprez, te da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce.

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Tagovi :

obustava saobraćaja

Banja Luka

radovi

Kuljani

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