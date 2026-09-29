Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

Više banjalučkih ulica danas će biti bez struje zbog radova na mreži, najavljeno je iz Elektrokrajine.

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Od 9 do 12 časova zbog zamjene stubova i redovnog održavanja biće dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani.

Iz istog razloga i u istom periodu bez električne energije biće dijelovi ulica Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića br.11, 13 i 23, Nikole Tesle, Mihajla Pupina br. 1, 2 i 4, Sime Matavulja br. 1 i 3, Ive Andrića i Vidovdanska br. 2.

Od 9 do 14 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži biće mještani dijelova ulica Milana Radmana i Dragiše Vasića.

Dio ulice Knjaza Miloša, brojevi 27, 29 i 31 biće od 9:30 do 15 sati zbog spajanja niskonaponskog kabla.